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Grosseto aderisce a definizione agevolata, sindaco Vivarelli Colonna: “Debiti alleggeriti da interessi e sanzioni”

La misura varata da Comune si riferisce a tributi locali, sanzioni di Polizia Municipale, rette asilo nido, mensa scolastica. Sindaco Vivarelli Colonna e assessora al bilancio Simona Rusconi: "Opportunità concreta che favorisce la regolarizzazione di posizioni debitorie"

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Grosseto aderisce a definizione agevolata, sindaco Vivarelli Colonna:
Nella foto, sindaco Vivarelli Colonna e assessora Rusconi (Foto Fb Comune di Grosseto)
1 ' di lettura

Il Comune di Grosseto aderisce alla definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Significa in sostanza che sarà possibile regolarizzare la propria situazione debitoria senza dover corrispondere interessi e sanzioni.

Come spiega il Comune di Grosseto, sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e assessora al bilancio Simona Rusconi, “La misura riguarda tutti i carichi affidati dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e si riferisce non solo i tributi locali, ma anche a sanzioni della Polizia Municipale, a rette dell’asilo nido o alla mensa scolastica, così come ad entrate di tipo patrimoniale. A partire dal 15 ottobre 2026 sarà possibile verificare sull’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione i propri debiti definibili. La quota ricalcolata e quindi decurtata dagli interessi e dalle sanzioni potrà essere pagata in una rata unica entro il 31 marzo 2027, oppure rateizzata fino a 54 rate”.

Sindaco Vivarelli Colonna e assessora Simona Rusconi: “Questa iniziativa nasce con un duplice beneficio: da un lato quello di aiutare cittadini e aziende che intendono sanare la propria posizione, alleggerendo il proprio debito degli interessi e delle sanzioni, dall’altro consente al Comune di ridurre contenziosi, recuperare crediti vetusti e migliorare gli equilibri finanziari grazie all’ingresso di nuove risorse. Si tratta di un‘opportunità concreta che favorisce la regolarizzazione di posizioni debitorie e rafforza il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini”.

© Riproduzione riservata

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