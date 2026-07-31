Roma: Nepi Molineris (Sport e Salute), ‘mostra “Tra sport e trasporto” racconta vittorie e riscatto dopo sconfitte’

(Adnkronos) – “Credo che oggi Ferdinando Mezzelani possa essere un esempio e con questa mostra lasci a tutti un messaggio importante: nella vita si può vincere, ma si può anche perdere. Quando si perde, però, bisogna aver il coraggio di saperci rialzare e dare tutto ciò che possiamo per andare avanti e fare qualcosa di straordinario”. Sono le parole dell’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, alla presentazione della mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con Atac, fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna della Metro A a Roma e fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea, che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. L’iniziativa, intitolata “Tra sport e trasporto”, propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis.

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