36 C
Firenze
giovedì 30 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Castro alla Roma, Dovbyk al Bologna: ora è tutto ufficiale

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma ha un nuovo attaccante: tutto fatto per Santiago Castro. Il giocatore è arrivato neanche capitale già da qualche giorno, ha effettuato le visite mediche di rito e posto la firma sul contratto, adesso è anche ufficiale.  

Castro dunque rimane in Serie A e al Fantacalcio, diventando un nuovo attaccante giallorosso. Indosserà la maglia numero 9. 
 

Il percorso inverso, invece, lo ha fatto Dovbyk. Erano situazioni chiaramente collegate l’una all’altra, e l”ufficialità di Castro alla Roma ha portato a quella di Dovbyk al Bologna, che riempie così la casellina della punta centrale lasciata vuota dall’attaccante argentino. 

L’affare si è concluso con un prestito, sino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto. Nuova avventura per l’attaccante ucraino, che potrà rilanciarsi dopo gli alti e bassi vissuti con la maglia della Roma.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36 ° C
36.8 °
35.3 °
39 %
3.1kmh
7 %
Gio
36 °
Ven
39 °
Sab
38 °
Dom
40 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1588)ultimora (1012)Video Adnkronos (273)Tecnologia (82)sport (66)salute (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati