Castro alla Roma, Dovbyk al Bologna: ora è tutto ufficiale

(Adnkronos) – La Roma ha un nuovo attaccante: tutto fatto per Santiago Castro. Il giocatore è arrivato neanche capitale già da qualche giorno, ha effettuato le visite mediche di rito e posto la firma sul contratto, adesso è anche ufficiale.

Castro dunque rimane in Serie A e al Fantacalcio, diventando un nuovo attaccante giallorosso. Indosserà la maglia numero 9.



Il percorso inverso, invece, lo ha fatto Dovbyk. Erano situazioni chiaramente collegate l’una all’altra, e l”ufficialità di Castro alla Roma ha portato a quella di Dovbyk al Bologna, che riempie così la casellina della punta centrale lasciata vuota dall’attaccante argentino.

L’affare si è concluso con un prestito, sino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto. Nuova avventura per l’attaccante ucraino, che potrà rilanciarsi dopo gli alti e bassi vissuti con la maglia della Roma.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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