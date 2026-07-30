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Patenti di guida, i dati del 2025 in Toscana: 160mila esami, il 40% dei candidati bocciato alla teoria

Il divario tra teoria e pratica: il 40% dei candidati viene bocciato ai quiz, mentre la percentuale di promozione sulla strada sale all'83,57%

Cronaca
REDAZIONE
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Esame guida
Foto: FreePick
1 ' di lettura

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso i dati statistici relativi agli esami per il conseguimento della patente di guida sostenuti nel corso del 2025. In Toscana, il volume complessivo delle prove ha superato quota 160.000, confermando un’attività costante sul territorio regionale.

Analizzando i numeri nel dettaglio, emerge una netta preferenza per i percorsi di formazione strutturati. Su un totale di 160.446 esami, ben il 94,53% (pari a 151.662 prove) è stato affrontato da candidati iscritti alle autoscuole. I cosiddetti privatisti rappresentano una netta minoranza, fermandosi al 5,47% con 8.784 esami sostenuti. Ad assorbire questa mole di lavoro sono le 367 autoscuole attive nella regione.

Il percorso per ottenere la licenza di guida si conferma uno scoglio soprattutto nella fase iniziale. Le statistiche mostrano infatti una forte disparità di rendimento tra l’esame teorico e quello pratico. Le prove di teoria sostenute in Toscana nel 2025 sono state 84.114. Di queste, il 59,66% ha avuto esito positivo, lasciando un consistente 40,34% di respinti, che si traduce in quasi 34.000 bocciature ai quiz. La situazione si ribalta al momento di mettersi al volante. Delle 76.332 prove pratiche effettuate, la percentuale di successo si impenna all’83,57%, riducendo le bocciature al 16,43%.

La mappa provinciale delinea scenari eterogenei. Firenze guida per volume di attività con 52.095 esami totali e 113 scuole guida operative sul territorio. All’estremo opposto si trova Massa Carrara, con 7.863 prove complessive e 20 autoscuole.

Per quanto riguarda le percentuali di promozione, Pisa si distingue come la provincia toscana con i risultati migliori in entrambe le fasi di valutazione. Nel territorio pisano, i candidati promossi alla teoria raggiungono il 67,02%, mentre alla guida toccano un picco del 90,36% di idoneità.

Faticano maggiormente gli aspiranti patentati di Grosseto nella prova teorica, registrando solo il 53,30% di idonei. Per quanto riguarda la prova su strada, è Pistoia a segnare il tasso di bocciature più alto della regione, con il 22,83% di respinti a fronte di un 77,17% di idonei. Nelle altre province i tassi di promozione alla guida si attestano su livelli intermedi, seppur elevati: Lucca raggiunge l’88%, Siena l’86,18%, Arezzo l’83,15%, seguite da Livorno all’82,94% e Firenze all’81,35%.

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