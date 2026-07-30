Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia

(Adnkronos) – La campionessa azzurra Federica Brignone scalda i motori sulla neve con la due giorni di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia (Ao) che svolgerà in compagnia del fratello-allenatore Davide. Sarà la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica di supergigante e gigante, dopo avere chiuso anticipatamente la scorsa stagione al termine della tapa di Coppa del mondo di Soldeu. Da allora saranno passati “appena” 151 giorni, nulla a confronto dei 292 giorni che seguirono al suo rientro alla fine dello scorso gennaio nel gigante di Kronplatz dopo l’operazione risalente al 3 aprile 2025.

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