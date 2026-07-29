Juve, Yildiz e Zhegrova verso il pieno recupero

(Adnkronos) – Prosegue la preparazione estiva della Juventus in vista della nuova stagione. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo questa mattina al JTC della Continassa per una nuova seduta di allenamento, mentre si avvicina la tournée che porterà i bianconeri tra Asia e Oceania nelle prossime settimane.
Dall’allenamento odierno arrivano indicazioni positive per lo staff tecnico: Kenan Yildiz ed Edon Zhegrova hanno infatti svolto parte della seduta insieme al resto del gruppo, proseguendo il percorso di recupero verso il pieno rientro.
Per entrambi si tratta di un ulteriore passo avanti dopo i rispettivi problemi fisici, con mister Spalletti che spera di poterli avere completamente a disposizione già in occasione delle amichevoli estive e della tournée internazionale per mettere benzina nelle gambe in vista dell’inizio del campionato.
Fantacalcio.it per Adnkronos
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