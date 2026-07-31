29.7 C
Firenze
venerdì 31 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tragedia nella notte in A11: muore a 28 anni sbalzata dalla moto dopo l’incidente

Il conducente, un uomo di 53 anni, in codice rosso a Cisanello. Sotto choc gli occupanti della quattro ruote, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

LUCCA – Tragedia della strada nella notte lungo l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord. Un drammatico incidente si è verificato intorno alle 2,30 nel tratto compreso tra Lucca e Pisa Nord, all’altezza del chilometro 75 in direzione della costa.

Lo scontro ha visto coinvolte un’autovettura e una motocicletta con due persone a bordo. La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma la violenza dell’urto è stata tale da sbalzare rovinosamente al suolo i due occupanti delle due ruote. Il bilancio complessivo conta quattro persone coinvolte e una vittima.

Per una donna di 28 anni in sella alla moto non c’è stato niente da fare: all’arrivo dei soccorritori il suo cuore aveva già cessato di battere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo che viaggiava con lei, nato nel 1973, ha riportato lesioni e politraumi estremamente gravi ed è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa. Praticamente illesi i due occupanti dell’auto – un ragazzo di 28 anni e una giovane di 22 –, che hanno rifiutato il trasporto in struttura sanitaria.

Imponente lo schieramento dei mezzi di soccorso inviati sul posto dalla centrale operativa: sono intervenute l’automedica e un’ambulanza da Lucca, oltre all’automedica di Pisa e a due mezzi della Misericordia di Pisa. Sul luogo del sinistro sono operati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di legge e la gestione della viabilità nel tratto autostradale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.7 ° C
29.9 °
27.1 °
66 %
0.9kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
34 °
Dom
40 °
Lun
41 °
Mar
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1487)ultimora (947)Video Adnkronos (254)Tecnologia (74)sport (63)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati