EUG Salerno 2026, l’Europa dello sport universitario parla campano

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Per la prima volta l’Italia ospita gli European Universities Games, la più importante manifestazione continentale dedicata allo sport universitario. Fino al 1° agosto, l’Università degli Studi di Salerno accoglie migliaia di studenti-atleti provenienti da tutta Europa, facendo della Campania il punto di riferimento internazionale per sport, formazione, inclusione e dialogo tra culture.

Dopo la Cerimonia di Apertura del 18 luglio in Piazza della Libertà, la manifestazione è entrata nel vivo con numeri che testimoniano la portata dell’evento: oltre 4.500 studenti-atleti in rappresentanza di circa 400 università e 31 Paesi europei, impegnati in più di 1.400 gare distribuite in 13 discipline sportive, dal calcio al basket, dal tennis al padel, passando per beach volley, rugby a 7 e tennistavolo.

Le competizioni si svolgono tra i Campus universitari di Fisciano e Baronissi e numerosi impianti sportivi distribuiti in tredici comuni delle province di Salerno e Avellino, coinvolgendo l’intero territorio in un grande evento internazionale che unisce università, istituzioni e comunità locali.

Gli European Universities Games, tuttavia, non rappresentano soltanto una competizione sportiva. Il Campus si è trasformato in una vera cittadella europea nella quale migliaia di giovani condividono spazi, esperienze e momenti di confronto, vivendo un percorso che intreccia sport, formazione e crescita personale. Accanto alle gare si sviluppa infatti un ricco programma di iniziative culturali, sociali e ricreative che favorisce l’incontro tra lingue, tradizioni e culture differenti.

Uno dei principali punti di aggregazione è la FanZone del Campus di Fisciano, aperta sia alla comunità universitaria sia ai cittadini. Qui si alternano incontri, panel scientifici, masterclass, showcooking, concerti, dj set, attività dedicate al benessere e momenti di intrattenimento che accompagnano quotidianamente il programma dei Giochi.

Grande attenzione è riservata anche alla promozione della salute attraverso il Longevity Corner, uno spazio dedicato alla prevenzione dove studenti, delegazioni e accompagnatori possono effettuare gratuitamente screening, ricevere consulenze e approfondire temi legati all’alimentazione e ai corretti stili di vita.

Per il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, il valore della manifestazione va ben oltre quello sportivo:

“Siamo orgogliosi di essere la prima università italiana ad ospitare i Giochi Europei Universitari. È un riconoscimento del lavoro svolto negli anni e, allo stesso tempo, una responsabilità che affrontiamo con entusiasmo e senso delle istituzioni. Il vero successo di questa manifestazione non si misurerà soltanto nel numero delle medaglie assegnate, ma nella capacità di lasciare un’eredità duratura fatta di cooperazione internazionale, nuove opportunità per i nostri studenti e una rinnovata centralità dell’università come motore di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Gli European Universities Games rappresentano molto più di una competizione internazionale. Per l’Università degli Studi di Salerno costituiscono una straordinaria occasione per affermare il ruolo dell’Ateneo come protagonista dello spazio europeo dell’istruzione superiore e della ricerca. Accogliere migliaia di studenti-atleti provenienti da decine di Paesi significa trasformare il nostro campus in un luogo di dialogo interculturale, dove lo sport diventa il linguaggio universale capace di unire persone, esperienze e culture diverse. Questa manifestazione interpreta perfettamente la missione della nostra Università: formare cittadini prima ancora che professionisti, promuovendo valori quali inclusione, rispetto, merito, collaborazione e sostenibilità. Ogni gara, ogni incontro e ogni momento di condivisione rappresentano un’opportunità di crescita umana oltre che accademica, lasciando un patrimonio di relazioni che continuerà ben oltre la conclusione dei Giochi”.

“Gli EUG 2026 – ha concluso il Rettore – costituiscono anche una straordinaria occasione di valorizzazione per il nostro territorio. Salerno e la Campania si presentano all’Europa come una realtà dinamica, accogliente e capace di organizzare eventi di rilevanza internazionale, mettendo in rete università, istituzioni, associazioni e comunità locali. È un investimento sul futuro, perché i giovani che oggi vivono questa esperienza porteranno con sé il ricordo della nostra terra e diventeranno i migliori ambasciatori del suo patrimonio culturale, scientifico e umano.”

Lo slogan “Passion Never Ends” sintetizza lo spirito di un’edizione destinata a lasciare il segno. Per due settimane la Campania è diventata il centro dello sport universitario europeo, dimostrando come un grande evento internazionale possa trasformarsi in un’occasione di crescita, cooperazione e promozione del territorio.

Gli European Universities Games 2026 lasciano così un’eredità che va oltre i risultati agonistici: rafforzano il ruolo dell’Università degli Studi di Salerno nel panorama internazionale, consolidano la capacità del territorio di ospitare manifestazioni di alto profilo e confermano lo sport universitario come strumento di inclusione, diplomazia e sviluppo culturale. Un patrimonio destinato a proseguire anche dopo la cerimonia di chiusura del 1° agosto.

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