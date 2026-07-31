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Baresi, Lucente: “Esempio virtuoso di calcio che non c’è più”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Un grande campione ma soprattutto un grande uomo. Franco Baresi è stato uno dei difensori più forti di sempre del calcio internazionale, esempio indelebile di classe, tecnica e lealtà in campo. L’Italia perde una colonna portante della sua storia dello sport”. Così Franco Lucente, presidente dello Juventus Club “Amici del Pirellone – Gianluca Vialli” e assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile. 

“Franco Baresi ha dimostrato nell’arco di una lunga e prestigiosa carriera di rappresentare il meglio del calcio italiano: tecnica sopraffina, grinta e qualità da leader indiscusso. Ma soprattutto ha rappresentato un esempio di lealtà sia in campo che fuori dal campo, doti che gli sono valse il rispetto di tutti i giocatori del mondo e anche delle tifoserie avversarie – aggiunge – Virtù che al giorno d’oggi troppo spesso mancano ad un calcio sempre meno legato alle bandiere e sempre più attaccato al vil denaro. Nel porgere le mie più sentite condoglianze ai famigliari, a nome di tutto lo Juventus Club, ci tengo a ricordare che Baresi è il simbolo di un calcio che oggi, purtroppo per il movimento sportivo italiano, non esiste più”. 

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