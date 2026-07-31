Firenze capitale del nuoto italiano: il primato nazionale trainato dai successi della Rari Nantes Florentia

FIRENZE – La città di Firenze si posiziona al vertice della classifica nazionale per quanto riguarda il nuoto. Il dato emerge dall’Indice di Sportività 2026, la ricerca redatta da Pts Sport e pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Nella graduatoria generale, che prende in esame 107 province italiane, il capoluogo toscano occupa il quinto posto assoluto, risultando inoltre la prima realtà a livello regionale.

A determinare questo primato statistico contribuisce il movimento acquatico cittadino, all’interno del quale spicca l’attività della Rari Nantes Florentia. La società, fondata nel 1903, vanta una presenza ultracentenaria nel panorama sportivo e si conferma un polo di riferimento per le discipline natatorie italiane.

L’apporto del club si riflette nei risultati ottenuti durante l’estate 2026. Numerosi tesserati biancorossi sono stati convocati nelle rappresentative azzurre per partecipare agli Europei assoluti, ai Giochi del Mediterraneo, agli Europei Juniores e a varie competizioni giovanili internazionali. Queste presenze rendono la Florentia una delle società civili con il maggior numero di atleti prestati alla Nazionale.

Un ulteriore elemento alla base del piazzamento fiorentino è legato alle prestazioni del settore giovanile. A livello regionale, la squadra ha conquistato il titolo nelle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti, registrando anche un secondo posto tra i Senior. Sul fronte agonistico internazionale si distinguono due risultati individuali: la medaglia di bronzo di Bianca Nannucci nei 200 stile libero agli Europei Juniores e l’oro vinto da Mahila Spennato nella gara di fondo sui 7,5 chilometri, valida per gli Europei giovanili in acque libere.