Folle fuga dalla polizia dopo il sorpasso: ha addosso hashish e guida senza patente e assicurazione

FIRENZE – Nella notte di sabato (1 agosto), la Polizia di Stato di Firenze ha tratto in arresto l’uomo per fuga pericolosa all’alt e resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata.

Le Volanti di via Zara, percorrendo viale Matteotti, sono state sorpassate da un motoveicolo a forte velocità con a bordo un uomo con fare sospetto. I poliziotti, vista la circostanza, hanno seguito lo scooter al fine di procedere al controllo di polizia, ma l’uomo ha iniziato ad aumentare la velocità e passare pericolosamente attraverso gli altri veicoli presenti in strada. Dopo un concitato inseguimento, durante la quale il 46enne ha percorso diverse strade contromano e ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso, è stato raggiunto e fermato dai poliziotti.

Approfonditi i controlli, è stato rinvenuto nella sua disponibilità un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. Inoltre, il 46enne è risultato privo della patente perché mai conseguita e il motoveicolo era privo di assicurazione.

Il 46enne è stato anche sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente, guida senza patente e senza la carta di circolazione del motoveicolo nonché per l’assenza della copertura Rca.

L’uomo è stato condotto alle camere di sicurezza della questura e dovrà comparire innanzi alla competente autorità giudiziaria per il rito direttissimo.