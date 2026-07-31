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Fiamme all’impianto di Gpl: ustionato proprietario di un camper

L'incendio sulla via Aurelia Sud in località Mortelllini. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale di Pisa

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Fiamme all'impianto di Gpl: ustionato proprietario di un camper (foto vigili del fuoco)
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PISA – I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti sull’Aurelia Sud in località Mortellini nel comune di Pisa intorno alle 18,40 per un incendio nell’area della pensilina di un impianto di erogazione gpl.

L’incendio ha interessato un camper e l’intera pensilina del distributore.

Un uomo di 56 anni è rimasto ustionato ed è stato trasportato all’ospedale di Cisanello per le cure del caso.

I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Sul posto anche la polizia municipale di Pisa per i rilievi di loro competenza.

© Riproduzione riservata

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