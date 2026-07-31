Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno Video News 31 Luglio 2026 18:08 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno Video News Mosca arresta il re della maionese, via dalla Francia l’opinionista pro-Putin – Notizie dall’Ucraina Video News Rassegna stampa estera del 31 luglio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 31 luglio 2026 Video News Turismo sostenibile, il Lago dei Caprioli punta sulla mobilità green Video News Clima, mare caldo fino a 40 metri di profondità Video News Camere di Commercio: il Centro Studi Tagliacarne compie 40 anni. Intervista a Debora Giannini, Video News Roma, con Atac lo sport viaggia in metro con una mostra fotografica che celebra i grandi campioni Video News Tabacco: Philip Morris Italia e Coldiretti celebrano il 15° anniversario dell’accordo di filiera Video News Trippella (Philip Morris), ‘ogni anno acquisti in tabacco per 100 mln in Italia’ Video News Masiello (Coldiretti), ‘con direttiva europea a rischio industria e salute cittadini’ Video News Nevi (FI), ‘Sinergia Philip Morris e agricoltori, lo Stato c’è’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37.1 ° C 37.8 ° 36.5 ° 39 % 3.1kmh 0 % Ven 37 ° Sab 34 ° Dom 40 ° Lun 41 ° Mar 40 ° Ultimi articoli Primo Piano Due feriti in moto per l’incidente in A11: strada bloccata fra Prato e Firenze per soccorsi e rilievi Lavoro Welfare: ecco ‘Italian welfare excellence’, 1° standard scientifico per certificare benessere in azienda Finanza Borsa: chiude poco sopra la parità Piazza Affari (+0,13%) Salute e Benessere Alimentazione, overdose di proteine bocciata dalla scienza: ‘ridurle allunga la vita’ Editoriale Politiche 2027, ultimi sondaggi: FdI scende sotto 27%, Vannacci ancora più su SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno Video News Mosca arresta il re della maionese, via dalla Francia l’opinionista pro-Putin – Notizie dall’Ucraina Video News Rassegna stampa estera del 31 luglio 2026 Video news Video News Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno Video News Mosca arresta il re della maionese, via dalla Francia l’opinionista pro-Putin – Notizie dall’Ucraina Video News Rassegna stampa estera del 31 luglio 2026