Politiche 2027, ultimi sondaggi: FdI scende sotto 27%, Vannacci ancora più su

Politiche 2027, per la prima volta da inizio legislatura Fratelli d’Italia guidato dalla premier Meloni scende sotto il 27%, registrando il 26.7%, in calo di 0.3% rispetto a due settimane fa.
Mentre, tra una puntata e l’altra AI sul profilo Instagram Robertus Vannaccius, continua a salire Vannacci col suo Futuro Nazionale, ora al 7.1%.
Ed è il partito che in due settimane registra l’incremento più alto, con un balzo di più 0.6%.
Potenziando Vannacci sempre più il suo peso in vista di un eventuale accordo di coalizione di centrodestra per le politiche 2027.
Sono i dati dell’ultima Supermedia Youtrend/Agi prima della pausa estiva relativa ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto.
Vannacci lascia ancora più indietro, al 5.9%, la Lega guidata dal vicepremier Salvini di cui fino a qualche mese fa il generale europarlamentare Vannacci è stato vice in Lega.
Forza Italia targato vicepremier Tajani a quota 8%, meno 0.1%.
Sale di 0.2% il Movimento 5 Stelle presieduto da Conte, attestandosi a 13%, secondo partito di campo largo dopo il Pd della leader Elly Schlein che registra 21.2%, meno 0.1%. Mentre Avs di Fratoianni e Bonelli sta al 6.4%, meno 0.1%.
Matteo Renzi con il suo partito Italia Viva con l’ultima Supermedia è al 2.3%, meno 0.1%.
Carlo Calenda col suo partito Azione stabile al 3.1%.
Supermedia liste
- FDI 26,7 (-0,3)
- PD 21,2 (-0,1)
- M5S 13,0 (+0,2)
- Forza Italia 8,0 (-0,1)
- Futuro Nazionale 7,1 (+0,6)
- Verdi/Sinistra 6,4 (-0,1)
- Lega 5,9 (=)
- Azione 3,1 (=)
- Italia Viva 2,3 (-0,1)
- +Europa 1,4 (+0,1)
- Noi Moderati 1,0 (-0,2)
Supermedia coalizioni 2026
- Campo largo 44,3 (=)
- Centrodestra 41,6 (-0,6)
- Futuro Nazionale 7,1 (+0,6)
- Centro 4,3 (-0,5)
- Altri 2,7 (+0,5)
La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione include “sondaggi realizzati dal 16 al 29 luglio, è stata effettuata il giorno 30 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 29 luglio), EMG (24 luglio), Ipsos (25 luglio), SWG (20 e 27 luglio) e Youtrend (24 luglio)”.