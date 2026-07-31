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Politiche 2027, ultimi sondaggi: FdI scende sotto 27%, Vannacci ancora più su

Editoriale
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Politiche 2027, ultimi sondaggi: FdI scende sotto 27%, Vannacci ancora più su
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Politiche 2027, per la prima volta da inizio legislatura Fratelli d’Italia guidato dalla premier Meloni scende sotto il 27%, registrando il 26.7%, in calo di 0.3% rispetto a due settimane fa.

Mentre, tra una puntata e l’altra AI sul profilo Instagram Robertus Vannaccius, continua a salire Vannacci col suo Futuro Nazionale, ora al 7.1%.

Ed è il partito che in due settimane registra l’incremento più alto, con un balzo di più 0.6%.

Potenziando Vannacci sempre più il suo peso in vista di un eventuale accordo di coalizione di centrodestra per le politiche 2027.

Sono i dati dell’ultima Supermedia Youtrend/Agi prima della pausa estiva relativa ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto.

Vannacci lascia ancora più indietro, al 5.9%, la Lega guidata dal vicepremier Salvini di cui fino a qualche mese fa il generale europarlamentare Vannacci è stato vice in Lega.

Forza Italia targato vicepremier Tajani a quota 8%, meno 0.1%.

Sale di 0.2% il Movimento 5 Stelle presieduto da Conte, attestandosi a 13%, secondo partito di campo largo dopo il Pd della leader Elly Schlein che registra 21.2%, meno 0.1%. Mentre Avs di Fratoianni e Bonelli sta al 6.4%, meno 0.1%.

Matteo Renzi con il suo partito Italia Viva con l’ultima Supermedia è al 2.3%, meno 0.1%.

Carlo Calenda col suo partito Azione stabile al 3.1%.

Supermedia liste

  • FDI 26,7 (-0,3)
  • PD 21,2 (-0,1)
  • M5S 13,0 (+0,2)
  • Forza Italia 8,0 (-0,1)
  • Futuro Nazionale 7,1 (+0,6)
  • Verdi/Sinistra 6,4 (-0,1)
  • Lega 5,9 (=)
  • Azione 3,1 (=)
  • Italia Viva 2,3 (-0,1)
  • +Europa 1,4 (+0,1)
  • Noi Moderati 1,0 (-0,2)

Supermedia coalizioni 2026

  • Campo largo 44,3 (=)
  • Centrodestra 41,6 (-0,6)
  • Futuro Nazionale 7,1 (+0,6)
  • Centro 4,3 (-0,5)
  • Altri 2,7 (+0,5)

 

 

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione include “sondaggi realizzati dal 16 al 29 luglio, è stata effettuata il giorno 30 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 29 luglio), EMG (24 luglio), Ipsos (25 luglio), SWG (20 e 27 luglio) e Youtrend (24 luglio)”.

 

© Riproduzione riservata

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