Valdichiana, dal 27 agosto torna la Festa a Cesa: sei giorni di musica, sport e tradizione gastronomica

CESA – La frazione di Cesa, situata nel comune di Marciano della Chiana, si prepara a ospitare l’annuale edizione della Festa di Santa Lucia, comunemente nota come Festa a Cesa. L’appuntamento, in programma dal 27 agosto al primo settembre 2026, vedrà il centro abitato di circa duemila residenti animarsi con sei giorni di iniziative.

L’evento è reso possibile dal lavoro di centinaia di volontari che da oltre un secolo si occupano dell’organizzazione. Il paese vanta una storia antica, legata alle vie di comunicazione della centuriazione romana e a una solida tradizione agricola. Nel corso del Novecento, l’apertura di uno zuccherificio ha trasformato l’economia del territorio, offrendo occupazione e lasciando un segno nella memoria collettiva. L’impegno per la cultura locale trova oggi espressione anche nel Museo della Poesia, spazio espositivo promosso dalla famiglia Caccialupi.

Durante i giorni della manifestazione, l’ingresso agli eventi serali sarà gratuito. Il fulcro della festa sarà lo stand gastronomico, aperto quotidianamente e affiancato da un luna park. Le cucine proporranno i piatti della tradizione toscana, con una particolare attenzione alla specialità del luogo: l’Ocio Cesarino, preparato arrosto, in umido, al sugo o con il tipico collo ripieno, seguendo ricette tramandate nel tempo.

Il programma prenderà il via giovedì 27 agosto alle 21,30 con l’orchestra di Denny Francioni, per poi lasciare spazio alle 23,30 alla selezione musicale di Alessio Noferi e Lorenzo Paggetti. Il giorno successivo, venerdì 28, il palco ospiterà alle 21,30 il tributo a Vasco Rossi della band Il Resto della Ciurma, seguito alle 23,30 dal dj set ‘Antropocene’ a cura di Francesco Zappalà.

Sabato 29 agosto l’intrattenimento comincerà alle 19,00 con le sonorità funky e disco di ‘Last Night a DJ Save My Life’. Alle 21,30 andrà in scena il Michael Jackson Show di Roy Paladini, mentre la chiusura della serata, dalle 23,30, sarà affidata a Radio 105 con la presenza di DJ Mitch e Giulia Salemi.

La giornata di domenica 30 si aprirà alle 08,30 con il quinto raduno motociclistico Samurai Bikers e proseguirà alle 09,00 con la passeggiata A passo d’ocio. Nel tardo pomeriggio, alle 18,00, è in programma la rassegna Talenti in scena, seguita in serata dal 6° Memorial Ilvo Cardini e dalla premiazione del miglior ‘festiere’ alle 21,15. Alle 21,45 il pubblico potrà assistere allo spettacolo Voglio Tornare Negli Anni 90, prima del dj set di mezzanotte della Smile Gang.

Lunedì 31 agosto la programmazione riprenderà alle 21,30 con la musica dell’orchestra Giorgio Franceschi, accompagnata alle 23,30 dai dj Marco Izzo e Tommi Tavanti.

La giornata conclusiva di martedì 1 settembre si aprirà alle 13,30 all’insegna dello sport con il 103° Circuito di Cesa, gara ciclistica nazionale riservata alle categorie Elite e Under 23. Alle 19,00 inizierà un evento benefico animato dal collettivo DJ For Children. A mezzanotte, a chiudere la manifestazione, si terrà uno spettacolo pirotecnico musicale della durata di oltre trenta minuti curato dalla ditta Soldi, prima dell’ultima sessione musicale.