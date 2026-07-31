Camera dei Deputati, concorso per diplomati con RAL oltre 50.000 euro: ecco chi può candidarsi

Basta il diploma per partecipare a uno dei concorsi pubblici più prestigiosi d’Italia. La retribuzione annua lorda supera i 50.000 euro già all’ingresso.

Lavorare alla Camera dei deputati rappresenta uno degli obiettivi più ambiti nel panorama del pubblico impiego italiano. Il concorso per Segretario parlamentare offre infatti la possibilità di accedere a una carriera di prestigio con il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, a fronte di una selezione particolarmente rigorosa.

Ad attirare l’attenzione, oltre alla stabilità del posto di lavoro, è soprattutto la retribuzione annua lorda (RAL). Per profili analoghi delle Amministrazioni parlamentari, la RAL iniziale supera i 50.000 euro, con una progressione economica che può crescere sensibilmente nel corso della carriera.

Per partecipare è necessario possedere:

cittadinanza italiana;

diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale o titolo equipollente;

età compresa tra 18 e 45 anni;

pieno godimento dei diritti civili e politici e gli altri requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

La selezione è tra le più impegnative della Pubblica Amministrazione e si articola in più fasi. Dopo una prova selettiva con quesiti a risposta multipla, i candidati affrontano una prova pratica sull’utilizzo degli strumenti informatici e una prova orale che verifica le conoscenze nelle materie previste dal bando, oltre alla lingua inglese.

Il Segretario parlamentare svolge attività di supporto ai lavori della Camera, cura la predisposizione di documenti e verbali, collabora con gli uffici parlamentari e partecipa all’istruttoria tecnico-amministrativa delle attività istituzionali. Si tratta di una figura centrale per il funzionamento dell’Amministrazione parlamentare.

Per molti candidati il principale elemento di interesse resta però il trattamento economico. Una RAL superiore a 50.000 euro fin dall’ingresso, unita alla possibilità di progressioni retributive e di carriera, rende questo concorso uno dei più attrattivi per chi desidera costruire un percorso professionale stabile e qualificato nel settore pubblico.