Larciano, fondi regionali aggiuntivi per la riqualificazione di piazza Cecina: l’intervento sale a 530mila euro

LARCIANO – L’intervento di rigenerazione urbana di piazza Cecina, nel comune di Larciano, beneficerà di risorse aggiuntive pari a oltre 54.000 euro. Tale stanziamento porta il valore economico complessivo dell’opera a quota 530.000 euro, consentendo di inserire nel piano di riqualificazione dettagli e finiture non inclusi nel progetto originario.

Il finanziamento supplementare deriva dal riutilizzo di economie legate ai fondi FSC 2021/2027, destinati alla linea di rigenerazione urbana per i comuni con una popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale. I lavori, focalizzati sul rifacimento della pavimentazione e sul rinnovo dell’arredo urbano della piazza, saranno così ampliati. Tra le opere aggiuntive figurano la pavimentazione di un percorso di collegamento dotato di un parapetto in acciaio corten, la realizzazione di una fognatura nera e il ripristino della rete per la gestione delle acque meteoriche.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato l’importanza di tali misure: “Il nostro impegno, come Regione Toscana, è stare al fianco dei Comuni, anche dei più piccoli, e sostenerli in quelle che sono le scelte ritenute importanti per lo sviluppo, la valorizzazione, la tutela del territorio. In questo la rigenerazione urbana gioca un ruolo fondamentale, perché permette di dare nuova vita a strutture pre-esistenti o riqualificare aree urbane che le amministrazioni ritengono strategiche per la comunità. Sono lieto di vedere come un buon utilizzo delle economie possa contribuire ulteriormente a rendere più belli e funzionali i progetti realizzati”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni, il quale ha evidenziato il metodo di gestione delle risorse: “Attraverso il meccanismo del riutilizzo autorizzato delle economie sui fondi FSC potremo finanziare opere complementari e aggiuntive rispetto al progetto originale. E’ un’operazione virtuosa che ci permetterà di migliorare il progetto originale con la pavimentazione anche di un percorso di collegamento, dotato di parapetto in acciaio corten, tra piazza Cecina e la realizzazione di altri servizi tra cui una fognatura nera e il ripristino della rete acque meteoriche”.