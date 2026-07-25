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Giani: “Governo fermi la vendita dell’ultimo pacchetto azionario di Mps”

La Regione Toscana e gli enti locali lanciano un appello congiunto all’esecutivo nazionale per bloccare la privatizzazione definitiva della banca

Economia
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

SIENA – “Il governo fermi la vendita dell’ultimo pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena”. Lo chiede con forza il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo sulle ipotesi di un imminente collocamento accelerato da parte del Mef della quota pubblica residua del 4,863%. Una linea condivisa in modo compatto con le istituzioni del territorio.

La Regione Toscana e gli enti locali lanciano infatti un appello congiunto all’esecutivo nazionale per bloccare la privatizzazione definitiva, ponendo come condizioni imprescindibili il mantenimento del management e delle funzioni di vertice a Siena, nella città dove la banca è nata, e la piena garanzia occupazionale per tutti i dipendenti del gruppo.

“Parliamo della banca più antica del mondo, che rappresenta un presidio strategico fondamentale per l’economia italiana e l’identità della nostra regione”, continua Giani, sottolineando la necessità di preservare il legame indissolubile tra l’istituto di credito e il suo territorio d’origine. “Difenderemo il Monte dei Paschi da qualsiasi tentativo che possa intaccarne la forza e l’autonomia. Lo Stato non ceda questa quota residua senza blindare il futuro dei lavoratori e il radicamento della direzione generale a Siena”.

© Riproduzione riservata

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