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Lavoro e competenze: arrivano i nuovi percorsi formativi per ridurre il divario tra domanda e offerta

I corsi, gratuiti e rivolti a persone disoccupate o inattive, partiranno in autunno per rilasciare qualifiche professionali riconosciute

Economia
REDAZIONE
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L'assessore regionale Alberto Lenzi (foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

Diciotto percorsi formativi finanziati con tre milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo nel settore del commercio e dei servizi. Questo il bilancio dell’avviso pubblicato alla fine del 2025 e sostenuto attraverso il programma regionale Fse+ 21/27, pensato per formare figure professionali qualificate e richieste dalle aziende.

Dei percorsi approvati, tredici riguardano il comparto del commercio al dettaglio e all’ingrosso, mentre cinque sono dedicati al settore dei servizi alle imprese. Ciascun percorso potrà accogliere fino a quindici allievi ed è rivolto a persone che si trovano in condizione di disoccupazione o inattività. La realizzazione pratica sarà affidata a organismi di formazione accreditati in collaborazione con imprese presenti sul territorio regionale.

L’assessore regionale al lavoro e alla formazione, Alberto Lenzi, ha evidenziato come l’iniziativa miri a colmare lo scarto tra le richieste delle aziende e le competenze disponibili sul mercato. Lenzi ha inoltre sottolineato l’elevata partecipazione degli enti formativi, superiore alle risorse iniziali messe a disposizione.

I corsi, inseriti nell’ambito del progetto regionale Giovanisì, partiranno nel corso del prossimo autunno. Al termine delle attività, i partecipanti conseguiranno una qualifica professionale riconosciuta dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali, valida sia per i profili di livello base sia per quelli tecnici più avanzati.

© Riproduzione riservata

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