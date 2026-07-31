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Due feriti in moto per l’incidente in A11: strada bloccata fra Prato e Firenze per soccorsi e rilievi

L'incidente poco prima delle 17 fra i due caselli della città laniera. Un cinquantenne in elisoccorso a Careggi, una donna al Santo Stefano

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REDAZIONE
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Elisoccorso Pegaso, 21 milioni per l'elicottero che salva la vita
Elisoccorso Pegaso (foto di archivio)
1 ' di lettura

PRATO – Gravi disagi alla circolazione e traffico bloccato nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord a causa di un brutto incidente stradale verificatosi poco prima delle 17 all’altezza del chilometro 16, nel tratto compreso tra i caselli di Prato Ovest e Prato Est in direzione del capoluogo toscano.

Lo scontro ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti delle due ruote, un uomo e una donna, entrambi cinquantenni. La dinamica dell’impatto ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi sanitari: l’uomo ha riportato traumi particolarmente severi ed è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze a bordo dell’elisoccorso Pegaso. La donna, ferita in modo meno grave, è stata invece trasportata all’ospedale Santo Stefano di Prato per le cure del caso.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità della rete autostradale. Per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso, l’atterraggio dell’elicottero e i successivi rilievi delle forze dell’ordine, si è resa necessaria la chiusura temporanea del tratto interessato fin oltre alle 19. All’interno del segmento bloccato si sono formati chilometri di coda in direzione Firenze, mentre nella carreggiata opposta si sono registrati fino a tre chilometri di rallentamenti causati dai curiosi.

Sul posto operativi gli agenti della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e il personale di Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Per i veicoli provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, la società autostradale consiglia di uscire al casello di Pistoia, percorrere la strada statale 719 Prato-Pistoia in direzione Prato e rientrare in A11 alla stazione autostradale di Prato Est.

© Riproduzione riservata

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