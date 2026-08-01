Torna ad aumentare la dipendenza da fumo, la Regione investe in prevenzione e cura

FIRENZE – In Toscana quasi una persona su quattro fuma: i fumatori rappresentano infatti il 23,8% della popolazione. Anche a livello nazionale il tabagismo torna a crescere, trainato dalla diffusione, soprattutto tra i giovani, delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato, cioè dispositivi che riscaldano il tabacco senza bruciarlo.

Per rispondere a questa evoluzione del fenomeno la giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessora regionale alla sanità Monia Monni, le nuove linee di indirizzo e il nuovo Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per la dipendenza da tabacco e da prodotti contenenti nicotina.

Il provvedimento aggiorna gli strumenti di prevenzione e cura alla luce delle più recenti evidenze scientifiche internazionali e rilancia la rete regionale dei Centri antifumo, con l’obiettivo di garantire percorsi di presa in carico omogenei, tempestivi ed efficaci in tutto il territorio toscano.

“Prevenire significa salvare vite e migliorare la qualità della vita delle persone – dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – Il tabagismo infatti continua a essere una delle principali cause evitabili di malattia e di morte e oggi assume forme nuove, legate anche alla diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato. La Toscana risponde aggiornando i propri strumenti di prevenzione e di cura e rafforzando una rete territoriale che mette al centro la persona, accompagnandola in un percorso concreto per liberarsi dalla dipendenza.”

“Il tabagismo è una dipendenza che va riconosciuta e affrontata con strumenti scientificamente validati e con un’organizzazione capace di accompagnare le persone lungo tutto il percorso di cura – spiega l’assessora Monni – Con questa delibera aggiorniamo sia le linee di indirizzo sia il Pdta regionale, uniformando i percorsi assistenziali e rafforzando la rete dei Centri antifumo. Vogliamo che in ogni parte della Toscana chi decide di smettere di fumare possa trovare risposte qualificate, tempestive e basate sulle migliori evidenze disponibili.”

Le nuove linee di indirizzo recepiscono le più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell’Istituto superiore di sanità (Iss), estendendo l’approccio regionale a tutte le principali forme di consumo di nicotina: sigarette tradizionali, elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato.

Il nuovo Pdta organizza l’assistenza su tre livelli. Il primo coinvolge tutti gli operatori sanitari, chiamati a individuare sistematicamente i fumatori in ogni contesto di cura, a registrare l’abitudine al fumo nella documentazione sanitaria e a incoraggiare chi fuma a smettere, indirizzando quando necessario i pazienti verso i percorsi specialistici.

Il secondo valorizza il ruolo dei medici di medicina generale e degli specialisti, che valutano la dipendenza, definiscono il percorso terapeutico più appropriato, prescrivono l’eventuale terapia farmacologica e seguono il paziente nel tempo, indirizzandolo ai Centri antifumo quando è necessario un trattamento specialistico.

Il terzo livello è rappresentato dai Centri antifumo, attivi presso i Ser.D. e le Pneumologie ospedaliere, dove le prestazioni sono gratuite. Qui vengono offerti programmi personalizzati, individuali o di gruppo, della durata di tre mesi, che integrano counseling cognitivo-comportamentale, supporto psicologico, misurazione del monossido di carbonio espirato, terapie farmacologiche e follow-up a sei e dodici mesi.

Per rendere più efficaci e omogenei gli interventi sul territorio, la delibera introduce inoltre la registrazione sistematica dell’abitudine al fumo nella documentazione sanitaria, la cartella clinica informatizzata nei Centri antifumo, il ricorso agli strumenti di telemedicina, il rafforzamento della formazione degli operatori sanitari e un sistema di monitoraggio della rete regionale dei Centri antifumo.

La delibera dà infine mandato agli uffici regionali di aggiornare e monitorare la rete dei Centri antifumo della Toscana, rafforzandone l’integrazione con la medicina territoriale e ospedaliera.

I dati

In Toscana il 23,8% della popolazione fuma, il 18% è costituito da ex fumatori e il 58,2% non ha mai fumato. Tra i fumatori prevalgono gli uomini e la fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Il fumo è inoltre più diffuso tra le persone con maggiori difficoltà economiche (38,5%) e con un livello di istruzione medio-basso (45%).

Un dato significativo riguarda il ruolo del sistema sanitario: il 55,7% dei fumatori toscani ha ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di smettere di fumare, una percentuale superiore alla media nazionale, che si ferma al 47%.