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Sventata a Castiglione della Pescaia la truffa del finto carabiniere

L'anziana vittima ha chiamato il 112 dopo aver raccolto gioielli e denaro richiesti e i malviventi hanno trovato i militari ad attenderli

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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carabinieri
Crediti: Ig|@armadeicarabinieri
1 ' di lettura

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nella mattinata di mercoledì un’altra truffa ai danni di una persona è stata sventata dai carabinieri della stazione di Castiglione della Pescaia, che al termine dell’operazione hanno arrestato un soggetto con l’accusa di estorsione e sostituzione di persona.

Il solito schema ha avviato l’azione criminale: una telefonata giunta al telefono di casa di un’anziana donna  in cui un sedicente “maresciallo dei carabinieri” avvisava la donna che sua figlia era stata coinvolta in un incidente stradale, dove in particolare era rimasta gravemente ferita una signora in stato interessante. L’interlocutore, al fine di essere più efficace e far presa sul timore dell’anziana per le sorti della figlia, ha aggiunto che se non avesse corrisposto una grossa cifra nell’immediato, la figlia sarebbe andata sicuramente in carcere; ma tutto poteva essere “sistemato” con un ristoro che un collaboratore dell’Arma sarebbe passato di persona a ritirare di lì a poco.

La vittima, presa dal panico, ha subito riunito in un sacchetto tutti gli oggetti preziosi che aveva in casa, oltre a una somma in contanti. nell’ansia degli eventi, la signora ha composto il 112, arrivando a parlare con l’operatore, vero stavolta, a cui ha chiesto “a chi dovesse consegnare la busta”. il militare che ha risposto alla telefonata ha subito capito del tentativo di truffa in atto, riferendo alla donna di non consegnare nulla a nessuno, rassicurandola sul fatto che ciò che le era stato raccontato non era vero. trattenendola al telefono per evitare ulteriori contatti dei potenziali truffatori, la centrale operativa ha inviato personale della stazione nei pressi dell’abitazione dell’anziana, dove poco dopo i militari hanno notato avvicinarsi un soggetto sospetto, che è stato fermato un attimo prima che potesse allontanarsi con il maltolto. I preziosi e il contante sono stati subito riconsegnati all’anziana, decisamente risollevata dall’epilogo della storia. 

L’uomo (da considerarsi presunto innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) è stato pertanto arrestato ed è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria. contestualmente è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

© Riproduzione riservata

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