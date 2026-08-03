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La Fiorentina non si ferma sul mercato: dalla Juventus il difensore esterno Joao Mario

Cresciuto e consacratosi nel Porto in Italia ha giocato con la maglia bianconera e fra le fila del Bologna: prestit con diritto d'opzione

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REDAZIONE
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Joao Mario (foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – La Fiorentina conferma il mercato grandi firme. 

Acquistato, a titolo temporaneo con diritto d’opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus. 

Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra campionato portoghese, Champions League, Europa League e mondiale per club, vincendo due campionati portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega  portoghese e 3 Supercoppe portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu.

Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale maggiore portoghese.

© Riproduzione riservata

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