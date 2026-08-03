Uccise la figlia di 4 anni a Bucine, non è rientrato nella struttura sanitaria dove alloggia

CASTIGLION FIORENTINO – Ricerche in corso in tutta la provincia di Arezzo e nei territori limitrofi per la scomparsa di Billal Miah, il 46enne di origine cingalese che nell’aprile del 2020 si rese protagonista dell‘omicidio della figlia di soli quattro anni e del ferimento del figlio maggiore all’interno della casa di famiglia a Levane, nel comune di Bucine.

L’uomo si è allontanato nella mattinata di oggi (3 agosto) dalla struttura sanitaria per disabili di Castiglion Fiorentino dove si trovava in regime di libertà vigilata. Miah nel 2022 era stato assolto dalla Corte d’Assise di Arezzo poiché riconosciuto del tutto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Contestualmente, i giudici avevano applicato nei suoi confronti una misura di sicurezza della durata di dieci anni da scontare in una Rems, in considerazione della sua pericolosità sociale.

Nel corso del tempo, il percorso terapeutico e giudiziario dell’uomo era stato oggetto di rivalutazione da parte della magistratura di sorveglianza. Le condizioni di esecuzione della misura erano state così modificate, disponendo il trasferimento in una struttura a regime più leggero e l’applicazione della libertà vigilata, in attesa della prossima udienza fissata per il riesame periodico della pericolosità sociale.

La segnalazione del mancato rientro o dell’assenza del 46enne è scattata nelle prime ore del mattino. Le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di perlustrazione e ricerca sul territorio per rintracciare l’uomo e ricostruire la dinamica dell’allontanamento.