In difficoltà in un sentiero nel bosco, due turiste francesi salvate da vigili del fuoco ed elisoccorso

CASTELLINA MARITTIMA – Paura nel pomeriggio per due turiste francesi che si erano inoltrate insieme al loro cane lungo il Sentiero della Battaglia, Colle 140, nell’area adiacente a una cava con accesso dalla strada provinciale 33, a ovest del territorio comunale di Castellina Marittima.

Poco prima delle 16 le due escursioniste, colte da smarrimento e da un progressivo stato di difficoltà fisica e malessere durante la camminata nel bosco, sono riuscite ad allertare i soccorsi tramite la centrale del Numero Unico di Emergenza 112. Impossibilitate a orientarsi e a fornire coordinate precise alla centrale del 118, l’allarme ha fatto scattare immediatamente una complessa macchina di ricerca.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Pisa e l’ambulanza della Misericordia di San Pietro in Palazzi, insieme ai carabinieri forestali per collaborare alle operazioni di perlustrazione. Considerata la conformazione fortemente impervia della zona boschiva, la centrale di Toscana Soccorso ha disposto l’invio dell’elisoccorso Pegaso 3.

Intorno alle 17,20 l’elicottero è riuscito a individuare il punto esatto in cui si trovavano le due donne. L’equipaggio ha quindi provveduto al recupero tramite verricello, predisponendo il successivo trasferimento in ospedale in codice giallo per le cure del caso. Il cane che accompagnava le due turiste è stato preso in consegna dai vigili del fuoco, che lo hanno tratto in salvo e accudito al termine delle operazioni di soccorso.