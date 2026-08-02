Pianese, Astaldi si presenta ai tifosi: “Punto a essere affidabile, ci toglieremo delle soddisfazioni”

PIANCASTAGNAIO – Il nuovo portiere delle zebrette, il classe 2006 Gianluca Astaldi proveniente dal vivaio del Parma, ha tracciato un bilancio dei primi giorni di ritiro. Alla vigilia del suo debutto assoluto in una prima squadra professionistica, l’estremo difensore ha analizzato l’inserimento nel nuovo gruppo e le prospettive per la stagione, affidando le proprie sensazioni a una serie di riflessioni.

Sull’accoglienza ricevuta e sul clima all’interno dello spogliatoio, il giocatore ha spiegato: “Ho trovato un ambiente fantastico, davvero. Mi sto trovando molto bene e ci stiamo ambientando un po’ tutti, visto che ci sono tanti volti nuovi, ma i ragazzi che erano già qui ci hanno accolto alla grande”. Il focus dell’intera squadra è ora concentrato sulla preparazione atletica e tattica: “Ho trovato un gruppo fantastico. Adesso stiamo lavorando per assimilare, giorno dopo giorno, le idee del mister. Allenamento dopo allenamento stiamo crescendo e le sensazioni sono positive”.

Guardando agli obiettivi individuali e al proprio stile di gioco, l’estremo difensore ha poi precisato: “Questa sarà la mia prima stagione tra i professionisti in una prima squadra e rappresenta una grande opportunità. A livello personale voglio cercare di ritagliarmi più spazio possibile, continuando a crescere e dando sempre il massimo in ogni allenamento. Poi sarà il campo a parlare. Ai tifosi posso dire che c’è ancora tanto lavoro da fare prima dell’inizio della stagione. Mi considero un portiere semplice: cerco sempre di fare la scelta più efficace, senza cercare la giocata difficile, e punto a essere affidabile e sicuro”.

Un ultimo passaggio è stato dedicato alle insidie e al livello agonistico del prossimo campionato: “Il girone sarà estremamente competitivo. Ci sono tre squadre retrocesse dalla Serie B e, probabilmente, è il raggruppamento più difficile della Serie C. Ci sarà da lavorare tanto, con umiltà, tenendo la testa bassa e pedalando. Sono convinto, però, che con questo atteggiamento potremo toglierci delle soddisfazioni. Ogni partita sarà complicata, dalla prima all’ultima, ma è anche stimolante confrontarsi con squadre che fino a poco tempo fa giocavano in Serie A e in Serie B”.