Ai comici Jonathan Canini e Walter Santillo il ‘Pegaso delle identità’

SAN MINIATO – Jonathan Canini e Walter Santillo hanno ricevuto ieri (1 agosto) nella sala del palazzo comunale di San Miniato, il Pegaso delle identità della Regione Toscana, nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il presidente Eugenio Giani ed il sindaco Simone Giglioli, che ne ha approfittato per donare ai due artisti una Rocca, simbolo della Città.

Il riconoscimento ha premiato l’attività dei due artisti legati alla Toscana nel loro percorso umano e culturale che racconta l’identità regionale valorizzandone tutti gli elementi più caratteristici.

Lo spettacolo di Jonathan Canini, Te lo giuro sul tuo ex, è andato in replica ieri sera e oggi vedrà il bis in piazza del Duomo, entrambe le date sold out.

Si chiude un mese eccezionale per la musica, il teatro e la comicità del vivo nel centro storico di San Miniato, per la continuità, il numero di spettacoli e di partecipazione del pubblico.

Attore, regista, cabarettista e scrittore, Jonathan Canini è uno degli esponenti di quella Toscana che sa interpretare la voce delle nuove generazioni raccontandone con autenticità lo spirito e le esigenze usando il web, la scrittura ed il palcoscenico.

Walter Santillo vanta una carriera pluriennale di autore televisivo e teatrale e portano la sua firma, fra gli altri, il programma televisivo Cultura moderna, andato in onda nel 2016 per 20 puntate su Italia 1, lo spettacolo teatrale Panariello-Conti-Pieraccioni Il Tour e dal 2011 la rassegna MusicAward in scena all’Arena di Verona e di varie edizioni del Primafestival di Sanremo.

“Siamo particolarmente lieti che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani abbia scelto San Miniato per consegnare il Pegaso a Jonathan Canini e Walter Santillo – commenta il Sindaco Simone Giglioli – È un riconoscimento che arriva nel corso di uno spettacolo di tre repliche da tutto esaurito, a conferma del grande affetto del pubblico. Questa premiazione assume anche un valore simbolico: rappresenta una sorta di passaggio di testimone nella comicità toscana, tra chi, come Santillo, rappresenta un’intera generazione di comici che dagli anni 90 ha esportato la comicità toscana che tutti conosciamo, da Vernice Fresca in poi, diventando un autore affermato e chi, come Canini, partendo da Santa Maria a Monte e da questo territorio, oggi riesce a riempire teatri e platee in tutta Italia, contando tra i suoi personaggi anche la ormai famosa Pamela da San Miniato”.