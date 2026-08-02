Drammatico scontro sull’Aurelia, muore un giovane

PISA – Drammatico scontro mortale nella tarda serata di sabato lungo la strada statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Pisa. Intorno alle 23,20 si è verificato un tragico incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture, trasformando il tratto stradale nel teatro di un violentissimo impatto tra due dei mezzi, mentre un terzo veicolo, con a bordo occupanti di nazionalità cinese rimasti fortunatamente in condizioni non gravi, è rimasto coinvolto solo marginalmente.

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta d’urgenza sul posto per liberare le persone rimaste incastrate tra le lamiere. I pompieri hanno dovuto estrarre con manovre complesse uno dei conducenti, affidandolo immediatamente alle cure del personale sanitario del 118. L’uomo, un giovane che avrebbe provocato il sinistro, ha riportato politraumi da dinamica maggiore ed è stato trasferito d’urgenza in codice di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello.

Nulla da fare purtroppo per l’altro guidatore, anch’esso giovanissimo: per lui i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo a causa delle devastanti lesioni riportate nello scontro.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza le autovetture coinvolte per evitare ulteriori pericoli. Ingente lo schieramento delle forze dell’ordine e dei soccorsi: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i carabinieri, la polizia municipale e la Polizia di Stato per effettuare i rilievi di rito e gestire le operazioni di viabilità.

Per consentire i soccorsi e gli accertamenti dinamici, la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Le cause dell’impatto restano al momento in fase di accertamento.