Soccorso Alpino, doppio intervento in Lunigiana per escursionisti in difficoltà

PONTREMOLI – Doppio intervento nella giornata di oggi (2 agosto) per la stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, impegnata in due distinte operazioni di recupero nella Valle del Verde, sul territorio comunale di Pontremoli.

Il primo allarme è scattato nel primo pomeriggio in località Guinadi. Una turista che stava percorrendo il sentiero situato tra il Lago Verde e le cascate di Farfarà è caduta rovinosamente, procurandosi un trauma distorsivo alla caviglia che le ha impedito di proseguire in autonomia. Sul posto sono prontamente intervenute una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e una squadra dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunata, stabilizzata e trasportata a spalla lungo il percorso fino all’ambulanza per le prime cure del caso.

Poche ore dopo, una seconda chiamata d’emergenza ha riattivato gli uomini della Stazione di Carrara e Lunigiana, questa volta nei pressi delle cascate di Odino, in località Pracchiola. Una coppia di turisti, un uomo e una donna con al seguito il proprio cane, si è ritrovata bloccata in una zona particolarmente impervia a causa di indicazioni escursionistiche errate reperite sul web.

Durante il tragitto, la donna è scivolata riportando anch’essa una distorsione alla caviglia. La squadra di soccorso è riuscita a raggiungere il gruppo, provvedendo a mettere in sicurezza e riaccompagnare fino alla loro automobile l’infortunata, il compagno e il cane. Le operazioni si sono concluse con successo intorno alle 20,30.