Truffe in serie agli anziani: allarme della polizia locale di Bagno a Ripoli

FIRENZE – Attenzione alle truffe. L’avviso arriva dalla polizia municipale di Firenze che, suo malgrado, è finita al centro di alcune recenti tentativi di truffa. Si tratta di episodi avvenuti negli ultimi giorni e che, con qualche lieve differenza, sembrano seguire uno schema e prendere di mira residenti della zona di Antella nel Comune di Bagno a Ripoli.

I cittadini vengono contattati da persone che si spacciano per appartenenti alla polizia municipale di Firenze per presunti verifiche su targhe a loro intestate e convocati presso i reparti per gli accertamenti. Per la polizia municipale si tratterebbe di un escamotage per farli allontanare da casa e dare modo ai malviventi di entrare e portare a termine i furti.

Il primo caso qualche giorno fa. Il reparto di zona centrale è stato contattato da un residente di Bagno a Ripoli che sosteneva di essere stato convocato da un ufficiale della polizia municipale per il rinvenimento di targhe clonate a lui riconducibili. Dal reparto però gli è stato risposto che non risultava nessun ufficiale con quel nome. Poco dopo si è presentata al reparto con la stessa motivazione e lo stesso nome del presunto ufficiale, una persona residente all’Antella sempre nel Comune di Bagno a Ripoli. Sono stati quindi allertati i carabinieri di Bagno a Ripoli.

Ma la vicenda non finisce qui. Nello stesso periodo sono arrivate due telefonate alla Centrale operativa dello stesso tenore, con richiesta di convocazione per verifica targhe. Per la prima è stata avvisata la polizia locale di Bagno a Ripoli, la seconda chiamata ricevuta quello stesso pomeriggio riguardava due giovani cittadine residenti nel Comune di Firenze: un caso analogo ma con una differenza perché questa volta sarebbe stato il falso ufficiale ad andare a casa delle ragazze contattate. Quindi agenti sono andati subito nei pressi dell’abitazione per attendere l’arrivo del falso ufficiale che, probabilmente già in zona per tenere la casa sotto controllo, non si è presentato. Da controlli è emerso che le due ragazze erano precedentemente residenti nella zona dell’Antella. Sempre lo stesso giorno altre due persone, residenti nella medesima area del Comune di Bagno a Ripoli, si sono presentate presso il Reparto Zona Centrale per una convocazione rivelatasi falsa.

Il quadro che emerge da questi casi, secondo la polizia municipale, è quello di una banda di truffatori che individuano una strada o una zona ben precisa e contatta sistematicamente i residenti per farli allontanare dalle loro abitazioni, presumibilmente per avere campo libero e derubarli. I cittadini vengono convocati in via delle Terme 2, sede effettiva del Reparto di zona centrale probabilmente perché, trattandosi di area pedonale, i tempi per raggiungerli sono più lunghi di qualsiasi altra sede della polizia municipale.

“Come amministrazione siamo impegnati in prima linea contro le truffe in particolar modo quelle che riguardano gli anziani con campagne di sensibilizzazione, incontri nei quartieri e nei luoghi di aggregazione con agenti della polizia municipale che illustrano i nuovi escamotage e come difendersi dai malintenzionati – dichiara l’assessore alla sicurezza urbana e polizia municipale Andrea Giorgio –. Davanti a episodi come questi non possiamo che esprimere il massimo sdegno: chi architetta raggiri di questo tipo spacciandosi per agente di polizia municipale è un delinquente che specula sulla fiducia delle persone. Da parte nostra continueremo a vigilare e a lavorare insieme alle forze dell’ordine e con la preziosa collaborazione dei cittadini perché episodi simili vengano intercettati e fermati sul nascere. Ringrazio la nostra polizia municipale per aver scoperto questa nuova truffa e chiediamo a tutti la massima attenzione: in caso di dubbi chiamate subito le forze dell’ordine”.

Il comando ribadisce che qualsiasi convocazione passa dai canali ufficiali della polizia municipale, dai telefoni fissi o cellulari di servizio, che possono essere riscontrati chiamando la centrale operativa allo 055.3285, o chiamando i vari reparti i cui numeri sono reperibili sulla rete civica del Comune https://poliziamunicipale.comune.fi.it/

Nel caso arrivi una telefonata da parte di persone che dicono di appartenere alla polizia locale di Firenze è importante farsi dire il nome, il reparto di appartenenza e un numero dove poterli contattare. In caso di dubbio chiamare 055.3285.

Si raccomanda inoltre di non fornire alcuna informazione personale sull’abitazione o sul nucleo familiare presente al momento. Chiunque riceva telefonate di questo tipo è invitato a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine tramite il 112 o alla Polizia Municipale sempre allo 055.3285.