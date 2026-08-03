Trovato di notte sui rilievi sopra Vaiano un uomo di 72 anni disperso: era ferito

PRATO – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti a Cavarzano, nel Comune di Vernio, per la ricerca di una persona dispersa, un uomo di 72 anni, che non si era presentato al punto di ritrovo dopo un’escursione.

L’allarme è arrivato alla sala operativa del comando poco dopo le 21 di ieri (2 agosto). Subito è stata attivato il protocollo per la ricerca di persone disperse e sono state inviate squadre sul posto.

Istituito il posto di comando avanzato, sono stati fatti intervenire anche unità cinofile, il nucleo Sapr con i droni per la ricerca dall’alto ed il personale del comando specializzato nella ricerca di telefoni cellulari. Oltre al personale del Soccorso Alpino, i carabinieri di Vaiano ed il personale del 118, sul posto è giunta anche la sindaca di Vernio ed alcune volontari del posto. Dopo alcune ore di ricerca l’uomo è stato individuato e raggiunto. Presentava diversi traumi dovuti ad una caduta ma cosciente.

Vista la difficoltà di movimentazione della vittima ed il luogo impervio sono stati attivati i mezzi aerei. Un elicottero dell’Aereonautica Militare, abilitato al volo notturno, giunto dalla base di Cervia ha provveduto al recupero dell’infortunato, dopo che le squadre a terra hanno sfoltito la vegetazione per predisporre l’area. La persona è stata trasportata all’ospedale di Careggi in codice rosso.

L’intervento si è concluso poco prima delle 5 di questa mattina.