22.9 C
Firenze
lunedì 3 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trovato di notte sui rilievi sopra Vaiano un uomo di 72 anni disperso: era ferito

Task force di vigili del fuoco, Sast, carabinieri, 118 e Aeronautica Militare per le operazioni di ricerca e recupero in zona impervia

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

PRATO – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti a Cavarzano, nel Comune di Vernio, per la ricerca di una persona dispersa, un uomo di 72 anni, che non si era presentato al punto di ritrovo dopo un’escursione.

L’allarme è arrivato alla sala operativa del comando poco dopo le 21 di ieri (2 agosto). Subito è stata attivato il protocollo per la ricerca di persone disperse e sono state inviate squadre sul posto.

Istituito il posto di comando avanzato, sono stati fatti intervenire anche unità cinofile, il nucleo Sapr con i droni per la ricerca dall’alto ed il personale del comando specializzato nella ricerca di telefoni cellulari. Oltre al personale del Soccorso Alpino, i carabinieri di Vaiano ed il personale del 118, sul posto è giunta anche la sindaca di Vernio ed alcune volontari del posto. Dopo alcune ore di ricerca l’uomo è stato individuato e raggiunto. Presentava diversi traumi dovuti ad una caduta ma cosciente.

Vista la difficoltà di movimentazione della vittima ed il luogo impervio sono stati attivati i mezzi aerei. Un elicottero dell’Aereonautica Militare, abilitato al volo notturno, giunto dalla base di Cervia ha provveduto al recupero dell’infortunato, dopo che le squadre a terra hanno sfoltito la vegetazione per predisporre l’area. La persona è stata trasportata all’ospedale di Careggi in codice rosso.

L’intervento si è concluso poco prima delle 5 di questa mattina.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.9 ° C
23.5 °
22.1 °
59 %
0.8kmh
2 %
Lun
36 °
Mar
36 °
Mer
40 °
Gio
40 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1373)ultimora (866)Video Adnkronos (240)Tecnologia (71)sport (60)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati