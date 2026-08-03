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Un caso di dengue a Sesto Fiorentino, partite le disinfestazioni

A partire dalla mattinata di oggi (3 agosto) nell’area interessata saranno eseguiti interventi con prodotti larvicidi e adulticidi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
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SESTO FIORENTINO – Nella giornata di ieri (2 agosto) l’Asl Toscana Centro ha notificato un caso di dengue riscontrato in una persona residente a Sesto Fiorentino, nella zona di Monte Morello, di ritorno da un viaggio all’estero. Sono stati pertanto predisposti nell’area compresa tra via di Poggiolino, il borgo di Morello e la chiesa di Santa Maria a Morello interventi di disinfestazione straordinaria al fine di ridurre a titolo precauzionale la popolazione di zanzare del genere Aedes (zanzara tigre), vettore della malattia,  così da ridurre la remota possibilità di una trasmissione in loco.

A partire dalla mattinata di oggi nell’area interessata saranno quindi eseguiti interventi con prodotti larvicidi e adulticidi.

A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nella zona in questione è richiesto di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in aree esterne private, come cortili, giardini e pertinenze), nonché di attenersi a quanto indicato dagli addetti all’attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai possano riformarsi.

Durante il trattamento dovranno essere adottate le seguenti precauzioni: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; per l’effetto “deriva” i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, per cui si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

© Riproduzione riservata

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