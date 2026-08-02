Sventato nella notte un rave party nella zona di Campagnatico

CAMPAGNATICO – Blitz delle forze dell’ordine nella notte per un rave party non autorizzato organizzato a Campagnatico, sciolto nel giro di poche ore grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, affiancati da polizia e Guardia di finanza.

A dare l’allarme è stata una pattuglia della stazione dei carabinieri di Campagnatico, che intorno alle 2 si è accorta della presenza dell’evento musicale abusivo già avviato nelle campagne del territorio. Immediatamente è scattato il piano d’intervento con il rigido filtraggio dell’area: i militari hanno fatto convergere sul posto numerose pattuglie dai territori limitrofi e hanno bloccato tutte le principali vie d’accesso per impedire l’arrivo di ulteriori veicoli e persone.

Le operazioni di contenimento e controllo, supportate dall’alto anche da un elicottero messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, hanno permesso di monitorare costantemente la zona fino alla conclusione della manifestazione abusiva, terminata tra le 7 e le 8 del mattino.

Gli oltre 200 partecipanti presenti sono stati tutti identificati dalle forze dell’ordine prima che abbandonassero la zona. Sono ora in corso le relative verifiche e gli accertamenti del caso per procedere a livello giudiziario ed amministrativo con le sanzioni e le denunce di eventuale rilievo a carico degli organizzatori e dei presenti.