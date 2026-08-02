29.8 C
Firenze
domenica 2 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sventato nella notte un rave party nella zona di Campagnatico

Tempestivo intervento dei carabinieri, affiancati da polizia e Guardia di finanza. Identificati gli oltre 200 partecipanti presenti

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

CAMPAGNATICO – Blitz delle forze dell’ordine nella notte per un rave party non autorizzato organizzato a Campagnatico, sciolto nel giro di poche ore grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, affiancati da polizia e Guardia di finanza.

A dare l’allarme è stata una pattuglia della stazione dei carabinieri di Campagnatico, che intorno alle 2 si è accorta della presenza dell’evento musicale abusivo già avviato nelle campagne del territorio. Immediatamente è scattato il piano d’intervento con il rigido filtraggio dell’area: i militari hanno fatto convergere sul posto numerose pattuglie dai territori limitrofi e hanno bloccato tutte le principali vie d’accesso per impedire l’arrivo di ulteriori veicoli e persone.

Le operazioni di contenimento e controllo, supportate dall’alto anche da un elicottero messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, hanno permesso di monitorare costantemente la zona fino alla conclusione della manifestazione abusiva, terminata tra le 7 e le 8 del mattino.

Gli oltre 200 partecipanti presenti sono stati tutti identificati dalle forze dell’ordine prima che abbandonassero la zona. Sono ora in corso le relative verifiche e gli accertamenti del caso per procedere a livello giudiziario ed amministrativo con le sanzioni e le denunce di eventuale rilievo a carico degli organizzatori e dei presenti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29.8 ° C
30.6 °
28.9 °
43 %
0.9kmh
53 %
Dom
30 °
Lun
37 °
Mar
39 °
Mer
40 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1426)ultimora (917)Video Adnkronos (240)Tecnologia (71)sport (62)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati