Carrara e Ingolstadt rinnovano il gemellaggio di 64 anni alla Carrara Weinfest

Giovedì 30 luglio la città bavarese di Ingolstadt ha ospitato l’inaugurazione della quarantesima edizione della Carrara Weinfest. A rappresentare l’amministrazione toscana alla tradizionale rassegna dedicata al vino sono intervenuti l’assessore al Commercio Gianmaria Nardi e Nicola Marchetti, con il duplice ruolo di consigliere comunale e provinciale.

La trasferta in Germania ha permesso di consolidare un gemellaggio che unisce le due realtà territoriali da 64 anni, un asse nato sulle ceneri della seconda guerra mondiale. L’ospitalità ricevuta in Baviera sarà ricambiata tra poche settimane, quando a Marina prenderà il via la Carrara Bier Fest.

Oltre al momento di festa, la visita istituzionale ha fornito l’occasione per un confronto diretto su temi nevralgici come lo sviluppo turistico e le dinamiche economiche. Dal dialogo con i rappresentanti di Ingolstadt è emersa la preoccupazione per la flessione del comparto produttivo tedesco, una situazione di crisi che rischia di ripercuotersi sull’intero assetto continentale.

In questo contesto di incertezza, i delegati toscani hanno individuato proprio nei rapporti internazionali di lunga data una possibile risposta alle difficoltà attuali. “Il rapporto che lega Carrara a Ingolstadt va molto al di là del gemellaggio istituzionale: è una connessione profonda che in questi lunghi anni si è cementata grazie a una storia condivisa fatta di tanti piccoli e grandi gesti di amicizia”, ha dichiarato Nardi.

Le due feste cittadine si confermano quindi il simbolo di una collaborazione radicata nel tempo, capace di andare oltre i confini nazionali. Condividendo le riflessioni maturate durante il viaggio insieme al consigliere Marchetti, l’assessore ha ribadito la centralità del progetto comunitario per arginare le spinte disgreganti: “Abbiamo portato a casa l’idea che l’Europa di cui troppo ci lamentiamo, passa attraverso l’amicizia e il confronto, la fatica e la condivisione, e seppur da rinnovare è ancora una chiave per curare i mali del mondo e contrastare chi urla che la soluzione è l’isolamento, il conflitto e la divisione”.