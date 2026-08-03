Donazione di sangue, l’appello di Regione e Avis Toscana per evitare l’emergenza ad agosto

Con l’arrivo del mese di agosto, si ripresenta il consueto calo fisiologico delle donazioni ematiche. Per prevenire carenze nelle strutture sanitarie, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze si sono recati questa mattina al Centro trasfusionale dell’ospedale Piero Palagi del capoluogo per effettuare un prelievo congiunto.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mantenere costanti le scorte anche durante il periodo delle vacanze. Il fabbisogno della rete ospedaliera non subisce flessioni: le unità raccolte restano determinanti per garantire trapianti, terapie, operazioni chirurgiche e per la produzione di farmaci salvavita ricavati proprio dal plasma.

Attualmente il coordinamento regionale, supportato dalle varie associazioni di volontariato del territorio, è riuscito a scongiurare situazioni di carenza, come confermato dalla stessa presidente di Avis Toscana e dal presidente della sezione comunale fiorentina, Luigi Conte. La criticità principale resta però la garanzia di un afflusso regolare di volontari. “Il sangue e i suoi derivati sono indispensabili in moltissime situazioni”, ha spiegato Claudia Firenze, rimarcando come un appuntamento fissato in questi giorni possa fare la differenza per il sistema.

A sostegno della campagna è intervenuto anche il governatore Giani, che ha richiamato l’attenzione sull’impegno civile: “Donare il sangue è un gesto semplice e sicuro che richiede poco tempo, ma che consente ai nostri ospedali di continuare a salvare vite anche nei mesi estivi”. Il presidente ha fatto notare che l’assenza temporanea dei donatori rischia di compromettere la normale programmazione degli interventi nei reparti.

Per agevolare le operazioni, i centri di raccolta toscani garantiscono l’apertura continua nei loro locali climatizzati. I requisiti clinici per accedere alla donazione di sangue intero o alla plasmaferesi prevedono la maggiore età, un peso minimo di 50 chilogrammi e buone condizioni fisiche generali, accertate tramite specifiche visite preliminari di idoneità.

Dal punto di vista medico, la pratica non comporta alcun rischio di indebolimento per l’organismo. Le linee guida sanitarie consigliano di presentarsi in struttura dopo aver consumato una colazione leggera, di idratarsi abbondantemente e di evitare sforzi fisici intensi nelle ore successive. L’accesso ai centri è consentito anche senza appuntamento, tuttavia la prenotazione è fortemente raccomandata: oltre a limitare i tempi di attesa, permette alla sanità regionale di programmare gli approvvigionamenti in base alle necessità specifiche legate ai vari gruppi sanguigni.