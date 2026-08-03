Montemurlo, cane cade in un pozzo: recuperato dai Vigili del Fuoco

Incidente nel territorio comunale di Montemurlo, dove una cagnolina di cinque anni di razza carlino, di nome Penny, è caduta accidentalmente all’interno di un pozzo. L’episodio si è verificato mentre il proprietario dell’animale stava eseguendo alcune operazioni di manutenzione.

La cavità, con un diametro di circa un metro e mezzo, conteneva al suo interno otto metri d’acqua, un fattore che ha reso necessario l’attivazione della macchina dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. Per estrarre l’animale, il personale ha impiegato tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale (Saf), manovre specialistiche che prevedono l’utilizzo di corde e imbracature per calarsi e operare in sicurezza in spazi ristretti o impervi.

La procedura ha permesso di raggiungere il cane e di riportarlo in superficie senza ulteriori conseguenze. Una volta estratta dal pozzo, Penny è stata riaffidata al padrone, al quale i soccorritori hanno suggerito di far visitare la cagnolina da un veterinario, a scopo precauzionale, visto il tempo trascorso immersa nell’acqua.