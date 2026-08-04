Abbigliamento ed etichette contraffatte: sequestrati 2mila capi, denunciato un uomo

PISA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa, nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dell’importazione e della commercializzazione di prodotti contraffatti, hanno sottoposto a sequestro, sul litorale pisano e a Calcinaia e Pontedera, circa 2000 tra capi di abbigliamento ed etichette contraffatte da applicare su merce di dubbia provenienza, recanti marchi di note case di moda, tra cui Louis Vuitton, Stone Island, Prada e Fendi.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari del gruppo di Pisa hanno notato un uomo mentre trasportava un voluminoso pacco accuratamente sigillato, privo di etichette, documenti di spedizione o altri elementi riconducibili a vettori e aziende.

Considerata anche la presenza, nella zona, di fenomeni connessi alla vendita di merce contraffatta, i finanzieri hanno sottoposto il soggetto a controllo, rinvenendo all’interno del collo circa 20 magliette apparentemente contraffatte, già predisposte per essere immesse sul mercato.

Gli elementi emersi hanno indotto gli operanti a estendere la perquisizione al veicolo e all’abitazione dell’uomo a Calcinaia dove sono stati recuperati ulteriori capi di abbigliamento tra pantaloni, giubbini, felpe, pantaloncini, t-shirt, sia estivi che invernali, fino a raggiungere il numero complessivo di circa 200 pezzi.

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute anche scatole, certificati di garanzia, sacchetti foderati e ulteriori accessori riproducenti quelli utilizzati dalle case di moda, verosimilmente destinati a conferire ai prodotti un’apparenza di autenticità e a consentirne la vendita come articoli di fascia alta.

Il responsabile, cittadino italiano di origine marocchina già gravato da precedenti specifici, è stato denunciato alla locale procura di Pisa, mentre tutta la merce e il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

In totale, in questo periodo estivo, sono stati denunciati tre soggetti, tutti di nazionalità extracomunitaria, per il reato di contraffazione.