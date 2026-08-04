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Lucio Tropea nuovo General Manager di Zeekr Italia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jameel Motors Italia rafforza la struttura dedicata a Zeekr nominando Lucio Tropea nuovo General Manager del marchio in Italia e avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo e l’espansione sul mercato nazionale del brand premium elettrico del gruppo Geely. 

Tropea porta in Jameel Motors oltre vent’anni di esperienza nei settori automotive e mobilità elettrica, come Mercedes-Benz Italia, Smart Italia, Enel X e succesivamente uccessivamente è tornato in Smart Italia in qualità di amministratore delegato. 

“Con Lucio entra in Jameel Motors un manager che conosce a fondo la mobilità elettrica e il mercato italiano”, ha dichiarato Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors per Geely e Zeekr. “Lavoreremo a stretto contatto per accelerare il percorso di crescita di Zeekr, in un momento in cui la profondità dell’ecosistema Geely-Zeekr comincia a essere percepita dal mercato”.
 

“Sono onorato di entrare a far parte di un gruppo che ha dimostrato di saper affermarsi in Italia con una visione chiara sull’elettrico”, ha commentato Tropea. “Zeekr ha tutte le carte per diventare un punto di riferimento nel segmento premium e non vedo l’ora di contribuire a questo percorso”.
 

 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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