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Incendi sul Monte Faeta: dal Consiglio regionale in arrivo 150mila euro per il ripristino dei boschi

I fondi, ricavati dall'avanzo di amministrazione, serviranno a finanziare la ricostruzione del patrimonio boschivo dopo il rogo della scorsa primavera

Cronaca
REDAZIONE
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L'incendio sul monte Faeta (foto telegram Eugenio Giani)
1 ' di lettura

Il Consiglio regionale della Toscana ha deliberato uno stanziamento di 150mila euro destinato al recupero delle aree del Monte Faeta, gravemente danneggiate da un incendio divampato nella primavera scorsa. I fondi hanno l’obiettivo di finanziare la ricostruzione del patrimonio boschivo e di garantire la salvaguardia ambientale del territorio colpito dal rogo.

La misura si aggiunge agli interventi già messi in cantiere dalla Giunta regionale. Le risorse messe a disposizione derivano dall’avanzo di amministrazione del bilancio dell’Assemblea: durante l’ultima seduta dedicata all’assestamento finanziario, l’ente ha infatti deciso di destinare una parte significativa di queste quote a progetti di carattere straordinario.

I dettagli del piano di salvaguardia sono stati illustrati dal vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Durante la presentazione, l’esponente istituzionale ha sottolineato l’impegno dell’ente per accelerare i tempi di recupero della zona. “Accanto agli interventi predisposti dalla Giunta regionale, anche il Consiglio regionale ha voluto fare la propria parte”, ha spiegato il vicepresidente.

Mazzeo ha poi espresso gratitudine verso l’assessore regionale Leonardo Marras e i colleghi dell’Ufficio di Presidenza per il lavoro di squadra e l’attenzione rivolta al territorio. “Era un impegno che ci eravamo presi e siamo contenti di poter dare oggi, tutti insieme, una prima risposta concreta a questa comunità”, ha commentato in merito all’approvazione del finanziamento.

© Riproduzione riservata

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