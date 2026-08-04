Violenza, Inps riconosce diritto a Naspi per chi è costretto a dimettersi dal lavoro Video News 4 Agosto 2026 17:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Droni lituani per Kiev, in Russia è crisi carburante Video News Poste Delivery Web per spedire pacchi online Video News VicenzaORO Video News Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: “Mai visti tanti casi in 50 anni” Video News Sabaudia Incontra 2026, al via il confronto tra istituzioni, politica e imprese Video News Drone ucraino su spiaggia. Zelensky invoca Musk per Starlink – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkron Video News Ceuta divide l’Europa, chi è il mandante? Video News Boom Ferragosto, spesa turistica in Italia può toccare i 15 miliardi Video News Boom Ferragosto, spesa turistica in Italia può toccare i 15 miliardi Video News Sebastiano Buglisi: “L’antimafia dei fatti”, il coraggio di denunciare raccontato in un libro Video News Ambiente: Neya del Gruppo Mundys pianta 2.500 ettari di mangrovie in Madagascar Video News Caldo record, allerta massima: oggi 25 città con bollino rosso Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37.7 ° C 37.8 ° 35.4 ° 32 % 0.5kmh 0 % Mar 38 ° Mer 37 ° Gio 40 ° Ven 40 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Primo Piano L’allerta caldo non abbandona Firenze: bollino rosso fino a giovedì Sport nazionale Malen confessa: “Gasperini vuole farmi giocare con Castro” Sport nazionale Maldini al Cagliari: è praticamente tutto fatto Lavoro Spagna, il giuslavorista: “Lavoro e salari? vanno meglio che in Italia perchè fatte riforme coerenti” Sport Doppio podio al Foro Italico: la foianese Melissa Presenti è bronzo nei misti e in staffetta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Droni lituani per Kiev, in Russia è crisi carburante Video News Poste Delivery Web per spedire pacchi online Video News VicenzaORO Video news Video News Droni lituani per Kiev, in Russia è crisi carburante Video News Poste Delivery Web per spedire pacchi online Video News VicenzaORO