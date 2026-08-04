L’allerta caldo non abbandona Firenze: bollino rosso fino a giovedì

FIRENZE – Non si ferma l’eccezionale ondata di calore che sta attanagliando il capoluogo toscano. Il nuovo bollettino emesso dal Ministero della Salute ha prorogato il bollino rosso – l’allerta di massimo livello per i rischi sulla salute – fino a giovedì (6 agosto). Una decisione che prolunga lo stato di emergenza bioclimatica già attivo per la giornata di oggi e per quella di domani.

I dati registrati dalle centraline di rilevamento confermano la portata straordinaria del fenomeno. Nella giornata di ieri il termometro ha raggiunto vertici da record: ben 41 gradi rilevati alla stazione meteorologica dell’Orto Botanico, 40 gradi al Giardino di Boboli e 39 gradi presso la stazione di Firenze Università.

Il quadro meteo resta critico anche per le prossime ore e per i giorni a venire, con un elevato livello di disagio per tutta la popolazione. Le stime indicano temperature percepite fino a 38 gradi da oggi a giovedì, con valori reali che durante i picchi più caldi delle ore centrali toccheranno quota 37 gradi.

A complicare la situazione è la totale assenza di refrigerio durante le ore notturne e al primo mattino. Alle 5,30 dell’alba i termometri segnavano già 22,8 gradi nelle stazioni di Firenze Università e Giardino di Boboli, salendo a 23,9 gradi all’Orto Botanico. Una progressione termica rapidissima, dimostrata dai rilevamenti delle 13, quando la colonnina di mercurio era già schizzata rispettivamente a 36,7, 37,9 e 38,1 gradi.