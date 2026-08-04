Castiglion Fiorentino, dal 13 al 16 agosto torna il Vintage Festival tra concerti e mercatini

CASTIGLION FIORENTINO – Dal 13 al 16 agosto le strade e le piazze di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, ospiteranno l’edizione 2026 del Vintage Festival. La manifestazione, dedicata interamente alle atmosfere e alla cultura musicale degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, proporrà quattro giorni di concerti all’aperto, mercatini tematici e lezioni di ballo.

Il programma musicale vedrà l’esibizione di oltre venti formazioni internazionali, con un repertorio focalizzato su generi come rock’n’roll, swing, rhythm & blues e garage rock. Tra i nomi di spicco della rassegna figura Claudio Gregori, noto al pubblico televisivo e teatrale per il duo comico Lillo & Greg, che salirà sul palco in veste di musicista accompagnato dalla band The Rockin’ Revenge.

La line-up ospiterà diversi artisti provenienti dall’estero. Dagli Stati Uniti arriverà il cantante Marcel Riesco con il suo repertorio di stampo rockabilly, mentre la Gran Bretagna sarà rappresentata dallo swing di Natty Congeroo affiancato dagli Swing Pirates. Dalla Francia è invece atteso Richard Nola, che suonerà assieme alla formazione dei The Good Fellas. A completare il quadro internazionale ci sarà il gruppo anglo-spagnolo dei Los Torontos.

Le attività si svolgeranno quotidianamente a partire dalle 17,00 fino a mezzanotte, coinvolgendo diverse aree del centro storico, tra cui Piazza del Comune, il Parco Presentini e i Giardini di Porta Fiorentina. All’interno di questi spazi verrà allestito un mercato d’epoca con oltre cento espositori, dedicato alla vendita di dischi in vinile, abbigliamento retrò, oggettistica di design e articoli da collezione. Spazio anche al ballo, con laboratori e masterclass gratuite aperte al pubblico e gestite da tre scuole specializzate del settore: Swing Mood, Fifties Jive School e Rock Your Boogie.