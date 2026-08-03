Cortona, all’eremo de Le Celle la scultura San Francesco e il lupo di Ugo Riva

CORTONA – L’eremo de Le Celle di Cortona, in provincia di Arezzo, ospita da ieri mattina la scultura San Francesco e il lupo, opera in bronzo dell’artista bergamasco Ugo Riva. L’installazione si inserisce all’interno di Sculture – Nuovi segni, un progetto nazionale curato dalla gallerista fiorentina Francesca Sacchi Tommasi e promosso dal Comitato Nazionale per la celebrazione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, presieduto da Davide Rondoni.

L’opera di Riva rappresenta il Santo seduto su una panchina in pietra, appoggiato su una base di ghiaia. Oltre al bronzo, l’artista ha utilizzato inserti in ferro e alluminio, come il passerotto posato sulla spalla della figura. La scultura poggia su un basamento in acciaio corten alto 90 centimetri, sul quale è incisa la frase: “O Signore fai di me strumento della pace”. La fusione è stata affidata alla Fonderia Fondart di Bergamo.

Si tratta della seconda installazione su un totale di dieci sculture previste dal progetto, che punta a creare un itinerario artistico-spirituale permanente attraverso la penisola in vista del centenario della morte di San Francesco, che cadrà nel 2026. L’obiettivo è reinterpretare la figura del Santo, l’amore per la natura e il messaggio di pace mediante l’opera di altrettanti artisti. “È la prima volta che il Governo, attraverso il Comitato che presiedo, commissiona a 10 diversi artisti un soggetto unitario che abiterà tante piazze”, ha spiegato il presidente Rondoni, definendo l’iniziativa un intervento di arte pubblica di ampia portata.

La scelta di Cortona come tappa dell’itinerario è legata al rapporto diretto che unì il Patrono d’Italia a questi luoghi. Nel 1211 San Francesco chiese al nobile Guido Vagnottelli il permesso di ritirarsi in preghiera in una gola del Monte Sant’Egidio, fondando così l’Eremo delle Celle, il suo primo convento. Nel corso degli anni vi fece ritorno più volte, dettando proprio qui il suo Testamento nella primavera del 1226. Nel centro di Cortona si trova inoltre l’omonima chiesa gotica, voluta dal suo biografo Frate Elia, che ne conserva preziose reliquie, tra cui l’Evangelario e la tonaca.

Il legame storico è stato sottolineato dal sindaco di Cortona, Luciano Meoni: “Inaugurare la scultura dedicata a san Francesco in occasione della giornata del Perdono è un grande orgoglio e una grande emozione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa collocazione perché Cortona è una città francescana da sempre legata alla profonda spiritualità di questi luoghi”. Anche la curatrice, Francesca Sacchi Tommasi, ha espresso soddisfazione per aver unito “un artista che seguo da tanti anni, l’appoggio istituzionale del Comune e l’ospitalità dei frati”.

Il percorso artistico vedrà il coinvolgimento di Giovanni Balderi, Bertozzi & Casoni, Vivianne Duchini, Giuliano Giuliani, Ettore Greco, Ernesto Lamagna, Elena Mutinelli e Nicola Samorì, in aggiunta a Ugo Riva e Marianna Costi, autrice della prima opera collocata a Celano, in provincia di L’Aquila. Le prossime sedi scelte per ospitare le installazioni, i cui abbinamenti con gli scultori verranno resi noti di volta in volta, saranno Ascoli Piceno, Capri, Frosinone, Lampedusa, Lerici, Rieti, San Severo e Santa Maria di Leuca.