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Doppio podio al Foro Italico: la foianese Melissa Presenti è bronzo nei misti e in staffetta

Un doppio podio straordinario centrato nei 400 misti e nella staffetta 4x200 stile libero, arricchito dal record personale nei 400 stile

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Campionati Italiani di Categoria – Foro Italico, Roma Virtus Buonconvento
Foto: IG / Virtus Buonconvento
Meno di 1 ' di lettura

Due medaglie di bronzo per la nuotatrice foianese Melissa Presenti ai Campionati italiani di categoria, andati in scena nella piscina del Foro Italico a Roma. Le competizioni, riservate alla categoria ragazzi, si sono chiuse con un doppio traguardo per l’atleta.

Nel corso del terzo e ultimo pomeriggio di gare, Presenti ha raggiunto il terzo posto nella specialità dei 400 misti, fermando il cronometro sul tempo di 5’02,21. Il secondo piazzamento sul podio è arrivato grazie alla prova corale nella staffetta 4×200 stile libero.

I risultati pomeridiani sono stati preceduti da un’altra prestazione di rilievo registrata durante le batterie della mattina: impegnata nei 400 stile libero, la nuotatrice ha infatti migliorato il proprio primato personale, completando la gara in 4’33,90.

I traguardi ottenuti a livello nazionale hanno spinto l’amministrazione comunale di Foiano a diffondere una nota pubblica di congratulazioni: “Un traguardo che premia il talento, la determinazione e il costante impegno che Melissa mette ogni giorno negli allenamenti, dimostrando come passione e sacrificio siano la strada per raggiungere grandi obiettivi”. L’ente ha poi rivolto all’atleta i complimenti istituzionali, esprimendo “l’augurio che siano solo l’inizio di nuovi e importanti successi”.

© Riproduzione riservata

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