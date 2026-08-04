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Task force per la ricerca dell’uomo scomparso dalla struttura di Castiglion Fiorentino

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e carabinieri, personale del 118 e del Soccorso Alpino che sono intervenuti con una squadra di terra e droni

Cronaca
REDAZIONE
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Task force per la ricerca dell'uomo scomparso dalla struttura di Castiglion Fiorentino (foto vigili del fuoco)
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AREZZO – I vigili del fuoco di Arezzo sono ancora impegnati nelle ricerche della persona che è scomparsa da una struttura in località Capannacce comune di Castiglion Fiorentino.

Le ricerche sono scattate nella notte del 2 agosto da parte dei Carabinieri che hanno attivato il piano prefettizio di ricerca scomparsi. Sul posto i vigili del fuoco hanno inviato la squadra di Cortona, l’Ucl (Unità di Comando Locale) con personale specializzato Tas (Topografia applicata al Soccorso), unità cinofile e droni.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e carabinieri, personale del 118 e del Soccorso Alpino che sono intervenuti con una squadra di terra e droni, personale volontario della protezione civile con unità cinofile e polizia locale di Castiglion Fiorentino.

© Riproduzione riservata

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