Task force per la ricerca dell’uomo scomparso dalla struttura di Castiglion Fiorentino

AREZZO – I vigili del fuoco di Arezzo sono ancora impegnati nelle ricerche della persona che è scomparsa da una struttura in località Capannacce comune di Castiglion Fiorentino.

Le ricerche sono scattate nella notte del 2 agosto da parte dei Carabinieri che hanno attivato il piano prefettizio di ricerca scomparsi. Sul posto i vigili del fuoco hanno inviato la squadra di Cortona, l’Ucl (Unità di Comando Locale) con personale specializzato Tas (Topografia applicata al Soccorso), unità cinofile e droni.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e carabinieri, personale del 118 e del Soccorso Alpino che sono intervenuti con una squadra di terra e droni, personale volontario della protezione civile con unità cinofile e polizia locale di Castiglion Fiorentino.