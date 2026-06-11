Rapinano l’anziana con la tecnica dell’abbraccio: arrestati in tre

AREZZO – È uno dei reati più odiosi perché colpisce la fascia più fragile della popolazione, gli anziani. Sempre più sono le denunce di furti e rapine perpetrati con la tecnica dell’abbraccio. Persone che si avvicinano alle vittime, mostrandosi cordiali e gentili, spesso si fingono anche conoscenti, poi abbracciandoli strappano orologi e monili in oro. Il più delle volte non vi è alcuna violenza, ma solo tanta abilità nei movimenti e nel sottrarre rapidamente l’oggetto.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto a Cortona, dove tre persone di origini rumene, in Italia senza fissa dimora, hanno utilizzato la tecnica per derubare una 87enne, che, dopo essere stata abbracciata, è stata spintonata per terra e derubata di una collana in oro.

Fortunatamente la donna ha avuto la forza di allertare i carabinieri di Cortona e Terontola, impegnati in un posto di blocco lungo la strada provinciale 30 e fornire una sommaria descrizione dell’autovettura con cui i malfattori si erano dileguati dal posto della rapina. I militari dell’Arma si sono immediatamente messi alla ricerca del veicolo, intercettandolo poco dopo.

Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno consentito di rinvenire il girocollo rubato alla donna, già restituito alla vittima e trovare altri due monili in oro di dubbia provenienza.

Alla donna visitata all’ospedale Santa Margherita di Cortona sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in 15 giorni. L’ulteriore refurtiva e l’autovettura utilizzata sono state sequestrate.

I tre, già noti alle forze di polizia per altri colpi messi a segno in giro per l’Italia, un 40enne e due donne di 40 e 38 anni sono stati arrestati e condotti nelle case circondariali di Arezzo, Firenze e Perugia, dove sono a disposizione della procura aretina che sta conducendo ulteriori indagini per accertare la provenienza degli ulteriori due monili in oro rinvenuti e sequestrati e se i tre abbiano commesso altri colpi nel territorio della provincia.