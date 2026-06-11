Residenza Salvemini, Manetti: “Il benessere degli studenti è la nostra priorità. Soluzioni rapide per arginare i disagi”

FIRENZE – Soluzioni immediate per affrontare il caldo nella residenza universitaria Salvemini di piazza Indipendenza, a Firenze. Il Dsu Toscana, l’ente regionale responsabile per il diritto allo studio, ha avviato un piano d’emergenza per sopperire al guasto dell’impianto di climatizzazione centralizzato, attualmente fermo per interventi di adeguamento tecnico.

Per mitigare le temperature crescenti in vista dell’estate, verranno installati nelle stanze condizionatori singoli ad alta efficienza. La priorità nella distribuzione dei dispositivi sarà riservata agli studenti con disabilità e a quelli con esigenze specifiche. L’obiettivo è mantenere standard di vivibilità adeguati nella struttura, tra le più ambite dagli iscritti per la sua posizione nel centro cittadino.

Il blocco dell’impianto principale si è reso necessario per allineare la struttura alle recenti norme europee riguardanti le emissioni acustiche. L’azienda regionale ha già affidato l’incarico a un progettista e ha iniziato l’iter per l’acquisto di una nuova unità centrale di raffrescamento. Secondo le previsioni, le procedure di fornitura si concluderanno nel giro di due settimane, permettendo così l’avvio dei lavori strutturali.

Parallelamente, l’ente interverrà su un ulteriore problema emerso recentemente nella residenza: il distacco di una porzione di controsoffitto. Il ripristino è previsto entro la giornata di domani.

L’assessora regionale all’Università e al diritto allo studio, Cristina Manetti, ha spiegato che la Regione sta monitorando la situazione per limitare al minimo i disagi: “Fin dal primo momento abbiamo seguito con attenzione le segnalazioni degli studenti, chiedendo al Dsu Toscana di individuare rapidamente soluzioni in grado di limitare i disagi. Il benessere e la qualità della vita degli studenti che scelgono la Toscana per il proprio percorso di studi rappresentano una priorità per la Regione”.