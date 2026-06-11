26.6 C
Firenze
giovedì 11 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Residenza Salvemini, Manetti: “Il benessere degli studenti è la nostra priorità. Soluzioni rapide per arginare i disagi”

Condizionatori portatili in arrivo per fronteggiare il guasto dell'impianto centralizzato: priorità assoluta agli ospiti con esigenze particolari

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cristina Manetti
Foto di: sito web / Toscana Notizie
1 ' di lettura

FIRENZE – Soluzioni immediate per affrontare il caldo nella residenza universitaria Salvemini di piazza Indipendenza, a Firenze. Il Dsu Toscana, l’ente regionale responsabile per il diritto allo studio, ha avviato un piano d’emergenza per sopperire al guasto dell’impianto di climatizzazione centralizzato, attualmente fermo per interventi di adeguamento tecnico.

Per mitigare le temperature crescenti in vista dell’estate, verranno installati nelle stanze condizionatori singoli ad alta efficienza. La priorità nella distribuzione dei dispositivi sarà riservata agli studenti con disabilità e a quelli con esigenze specifiche. L’obiettivo è mantenere standard di vivibilità adeguati nella struttura, tra le più ambite dagli iscritti per la sua posizione nel centro cittadino.

Il blocco dell’impianto principale si è reso necessario per allineare la struttura alle recenti norme europee riguardanti le emissioni acustiche. L’azienda regionale ha già affidato l’incarico a un progettista e ha iniziato l’iter per l’acquisto di una nuova unità centrale di raffrescamento. Secondo le previsioni, le procedure di fornitura si concluderanno nel giro di due settimane, permettendo così l’avvio dei lavori strutturali.

Parallelamente, l’ente interverrà su un ulteriore problema emerso recentemente nella residenza: il distacco di una porzione di controsoffitto. Il ripristino è previsto entro la giornata di domani.

L’assessora regionale all’Università e al diritto allo studio, Cristina Manetti, ha spiegato che la Regione sta monitorando la situazione per limitare al minimo i disagi: “Fin dal primo momento abbiamo seguito con attenzione le segnalazioni degli studenti, chiedendo al Dsu Toscana di individuare rapidamente soluzioni in grado di limitare i disagi. Il benessere e la qualità della vita degli studenti che scelgono la Toscana per il proprio percorso di studi rappresentano una priorità per la Regione”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.6 ° C
27.6 °
24.9 °
36 %
5.4kmh
7 %
Gio
26 °
Ven
28 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1797)Eurofocus (1204)ultimora (1151)demografica (740)Video Adnkronos (397)ImmediaPress (258)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati