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Autobus di studenti in gita a Barbiana finisce fuori strada a una curva

In prossimità di una curva è parzialmente uscito dalla carreggiata rimanendo in una posizione instabile

Cronaca
REDAZIONE
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Autobus di studenti in gita a Barbiana finisce fuori strada a una curva (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

VICCHIO – I vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti stamattina (14 aprile) alle 9,10 nel comune di Vicchio in località Boccagnello, per la messa in sicurezza di un autobus che trasportava degli studenti che in prossimità di una curva è parzialmente uscito dalla carreggiata rimanendo in una posizione instabile.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno messo rapidamente in sicurezza il bus utilizzando i cuscini di sollevamento e ancorando l’automezzo, successivamente sono stati fatti scendere gli studenti e i loro accompagnatori che si stavano recando per una gita alla chiesa di Barbiana.

Sul posto è stata inviata l’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest, che ha permesso il riposizionamento della parte posteriore del bus in strada, per la ripresa della marcia e liberando la strada. L’intervento è terminato alle 15,45 e nessuno è rimasto ferito.

© Riproduzione riservata

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