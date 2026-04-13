Scontro fra un’auto e un camioncino a Montepulciano: quattro feriti

MONTEPULCIANO – Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada provinciale 326, nel comune di Montepulciano. Intorno alle 15,20, la macchina dei soccorsi dell’Asl Tse si è attivata d’urgenza per uno scontro che ha visto coinvolti un’autovettura e un camioncino. L’impatto, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi sanitari e tecnico-logistici per gestire il numero dei feriti e la messa in sicurezza della carreggiata.

Il bilancio più critico riguarda un uomo di 62 anni, le cui condizioni sono apparse subito gravi ai primi soccorritori: dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Nello stesso ospedale è stato ricoverato anche un uomo di 38 anni, giunto al pronto soccorso in codice giallo. Altri due occupanti dei mezzi coinvolti hanno riportato lesioni lievi, venendo presi in carico in codice verde.

L’intervento ha visto una straordinaria mobilitazione dei volontari e dei professionisti del territorio: sul posto sono confluite l’automedica di Nottola e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme, della Misericordia di Sinalunga, della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena e della Misericordia di Rapolano Terme. Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e prevenire rischi ambientali, mentre le forze dell’ordine hanno gestito i rilievi e la viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso.