Aggressione in via Pietrapiana: la ricostruzione delle telecamere incastra l’autore dell’attacco a un cinquantunenne

FIRENZE – Un’aggressione improvvisa ai danni di un uomo che dormiva in strada. È accaduto martedì sera nel centro di Firenze, in via Pietrapiana, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini romene di 27 anni con l’accusa di tentato omicidio.

A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati alcuni cittadini che si trovavano di passaggio lungo la via. All’arrivo delle volanti, partite dalla sede di via Zara, gli agenti hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, un cittadino tedesco di 51 anni senza fissa dimora. L’uomo, che presentava segni di sofferenza fisica, ha raccontato di essere stato aggredito nel sonno mentre si trovava adagiato sul ciglio del marciapiede.

La ricostruzione dei fatti è stata supportata dal lavoro della centrale operativa della Questura, che ha esaminato le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona. I filmati mostrano il ventisettenne avvicinarsi all’uomo che dormiva e iniziare a colpirlo, senza un apparente motivo, sferrandogli diversi calci mirati principalmente al viso e al resto del corpo. Successivamente, l’aggressore ha divelto un palo della segnaletica stradale e lo ha utilizzato per colpire la vittima altre quattro volte, per poi riprendere a camminare e allontanarsi dal luogo dei fatti.

La centrale operativa ha diramato in tempo reale la descrizione dettagliata del responsabile alle pattuglie sul territorio. Le immediate ricerche hanno permesso ai poliziotti di individuare e bloccare il giovane poco distante, in via Farini.

L’uomo aggredito è stato affidato alle cure sanitarie e non si trova in pericolo di vita. Il ventisettenne, risultato anch’egli senza fissa dimora, è stato condotto presso la casa circondariale di Sollicciano, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.